Επίθεση με drone σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο LNG στη Νταμιέτα της Αιγύπτου: Πρωτοφανές χτύπημα στη Μεσόγειο
ΚΟΣΜΟΣ
Αίγυπτος LNG Drone

Επίθεση με drone σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο LNG στη Νταμιέτα της Αιγύπτου: Πρωτοφανές χτύπημα στη Μεσόγειο

Δεν υπάρχουν τραυματίες ούτε και ανάληψη ευθύνης - Η λειτουργία των εγκαταστάσεων αναμένεται να αποκατασταθεί τις επόμενες ώρες

Επίθεση με drone σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο LNG στη Νταμιέτα της Αιγύπτου: Πρωτοφανές χτύπημα στη Μεσόγειο
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Τουλάχιστον ένα drone χτύπησε ένα αμερικανικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο LNG στη Νταμιέτα της Αιγύπτου. 

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey, δεν αναφέρθηκαν θύματα παρά μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης.

Η εταιρεία παροχής λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ενημέρωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο δεξαμενόπλοια με LNG.

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Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Times of Israel, drone έπληξε τo τάνκερ Energos Winter, πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε στο δεξαμενόπλοιο Gaslog Salem.

Πρόκειται, σε κάθε περίπτωση, για ένα πρωτοφανές χτύπημα στις αιγυπτιακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Από την πλευρά της η εταιρεία του λιμένα δηλώνει ότι η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο» μετά την έκρηξη, η οποία φαίνεται ότι συνέβη «στον τερματικό σταθμό LNG κατά τη διάρκεια εργασιών εκφόρτωσης φορτίου».

«Τα εμπλεκόμενα πλοία έχουν μετακινηθεί με ασφάλεια εκτός της λιμενικής περιοχής», προσθέτει η εταιρεία και επισημαίνει ότι η λειτουργία θα αρχίσει ξανά κατά τη διάρκεια της νύχτας «σε άλλες προβλήτες και τερματικούς σταθμούς».
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