Ανάλυση: Ο Τραμπ βλέπει την ιρανική απειλή, αλλά αποφεύγει να κοιτάξει προς τη Μόσχα

Είναι πλέον επαναλαμβανόμενο το μοτίβο: ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται έτοιμος να χρησιμοποιήσει συντριπτική στρατιωτική ισχύ εναντίον ενός αντιπάλου, αλλά εξαιρετικά απρόθυμος να αντιπαρατεθεί πολιτικά με τον Ρώσο πρόεδρο