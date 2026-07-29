Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγλα στην Τουρκία, επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, δείτε βίντεο

Έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροπλάνα, 18 ελικόπτερα, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και εκατοντάδες πυροσβέστες - Οι Αρχές απομάκρυναν 202 ανθρώπους και τους ασθενείς ενός τοπικού νοσοκομείου