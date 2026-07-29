Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγλα στην Τουρκία, επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Πυροσβεστικές Δυνάμεις Δασικές πυρκαγιές Φλόγες Πυροσβέστες

Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγλα στην Τουρκία, επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, δείτε βίντεο

Έχουν κινητοποιηθεί  5 αεροπλάνα, 18 ελικόπτερα, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και εκατοντάδες πυροσβέστες  - Οι Αρχές απομάκρυναν 202 ανθρώπους και τους ασθενείς ενός τοπικού νοσοκομείου

Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγλα στην Τουρκία, επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, δείτε βίντεο
Μάχη με τις φλόγες δίνουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές, που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σε μια εστία στην επαρχία Μούγλων έχουν κινητοποιηθεί πέντε αεροπλάνα, 18 ελικόπτερα, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και εκατοντάδες πυροσβέστες.

«Εργαζόμαστε ακούραστα για να θέσουμε τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο», ανέφερε το υπουργείο Γεωργίας και Δασών στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.



Μια φωτογραφία που συνοδεύει την ανακοίνωση δείχνει ένα ελικόπτερο εν δράσει σε έναν ουρανό που έχει κιτρινίσει από τους καπνούς.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Αττάλειας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγιέ, στα νότια, έκλεισε για την κυκλοφορία λόγω του πυκνού καπνού.

Κλείσιμο

Απαγορεύτηκε επίσης η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Ολύμπου, μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι NTV.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από αγροτική ζώνη και εξαπλώθηκε στο δάσος, διευκρίνισε η νομαρχία. Οι αρχές έκριναν αναγκαίο να απομακρύνουν 202 ανθρώπους, καθώς και τους ασθενείς ενός τοπικού νοσοκομείου.


Μια άλλη εστία ξεκίνησε το απόγευμα στη δασώδη περιοχή του Μπαλικεσίρ, στη δυτική Τουρκία, πάνω στον δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλλια.

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης