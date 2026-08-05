Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Πάτρα: 17χρονος με άλλους τρεις επιτέθηκαν σε 18χρονο και τον τραυμάτισαν με κατσαβίδι
Πάτρα: 17χρονος με άλλους τρεις επιτέθηκαν σε 18χρονο και τον τραυμάτισαν με κατσαβίδι
Ενας 18χρονος θαμώνας σε νυχτερινό κατάστημα δέχθηκε επίθεση από έναν 17χρονο με τον οποίο γνωρίζονταν
Αγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 18χρονος θαμώνας σε νυχτερινό κατάστημα δέχθηκε επίθεση από έναν 17χρονο με τον οποίο γνωρίζονταν.
Ο ανήλικος αρχικά τον έπιασε από τον λαιμό χωρίς να τον τραυματίσει, όμως το επεισόδιο συνεχίστηκε έξω από το μαγαζί. Ο 17χρονος μαζί με τρεις άγνωστους επιτέθηκαν στον 18χρονο, τον γρονθοκόπησαν και του επέφεραν επιφανειακά τραύματα στην πλάτη με κατσαβίδι.
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δραστών για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 18χρονος θαμώνας σε νυχτερινό κατάστημα δέχθηκε επίθεση από έναν 17χρονο με τον οποίο γνωρίζονταν.
Ο ανήλικος αρχικά τον έπιασε από τον λαιμό χωρίς να τον τραυματίσει, όμως το επεισόδιο συνεχίστηκε έξω από το μαγαζί. Ο 17χρονος μαζί με τρεις άγνωστους επιτέθηκαν στον 18χρονο, τον γρονθοκόπησαν και του επέφεραν επιφανειακά τραύματα στην πλάτη με κατσαβίδι.
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δραστών για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.
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