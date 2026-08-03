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Σεισμός 5 Ρίχτερ ταρακούνησε το Κάιρο, αισθητός μέχρι την Αλεξάνδρεια
Σεισμός 5 Ρίχτερ ταρακούνησε το Κάιρο, αισθητός μέχρι την Αλεξάνδρεια
Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στο Σουέζ, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της αιγυπτιακής πρωτεύουσας
Σεισμός ταρακούνησε το Κάιρο, την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου· κατά το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS, ήταν μεγέθους 5 βαθμών.
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 03:00 (τοπική και ώρα Ελλάδας), σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά από τη μεγαλούπολη και 41 χλμ. βορειοανατολικά του Σουέζ, κατά δεδομένα του USGS.
Το αιγυπτιακό ινστιτούτο αστρονομίας και γεωφυσικής ανέφερε από την πλευρά του ότι ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός από τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Κάιρο, στη Μεσόγειο.
Δεν έχουν αναφερθεί ούτε θύματα, ούτε σοβαρές υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και την Ερυθρά Ημισέληνο της Αιγύπτου.
Οι ισχυροί σεισμοί είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστοι στη χώρα αυτή.
Ο πιο φονικός στη σύγχρονη ιστορία του πολυπληθέστερου αραβικού κράτους ανάγεται τον Οκτώβριο του 1992: σεισμός 5,8 βαθμών είχε πλήξει το Κάιρο στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 500 κατοίκους του κι αφήνοντας χιλιάδες άλλους άστεγους.
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 03:00 (τοπική και ώρα Ελλάδας), σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά από τη μεγαλούπολη και 41 χλμ. βορειοανατολικά του Σουέζ, κατά δεδομένα του USGS.
Το αιγυπτιακό ινστιτούτο αστρονομίας και γεωφυσικής ανέφερε από την πλευρά του ότι ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός από τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Κάιρο, στη Μεσόγειο.
كاميرا داخل محل موبايلات ترصد لحظة وقوع زلزال مصر pic.twitter.com/eu6CU2fTjQ— Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) August 3, 2026
Δεν έχουν αναφερθεί ούτε θύματα, ούτε σοβαρές υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και την Ερυθρά Ημισέληνο της Αιγύπτου.
نزلوا بهدوم البيت.. تجمعات للمواطنين في الشوارع خوفًا من توابع الزلزال pic.twitter.com/NFBdKpq2mV— Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) August 3, 2026
Οι ισχυροί σεισμοί είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστοι στη χώρα αυτή.
Ο πιο φονικός στη σύγχρονη ιστορία του πολυπληθέστερου αραβικού κράτους ανάγεται τον Οκτώβριο του 1992: σεισμός 5,8 βαθμών είχε πλήξει το Κάιρο στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 500 κατοίκους του κι αφήνοντας χιλιάδες άλλους άστεγους.
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