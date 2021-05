«Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»: Δείτε πώς είναι σήμερα τα κορίτσια από τη σειρά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο σημερινό άρθρο θα «ταξιδέψουμε» πίσω στο 1974, τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η αμερικανική δραματική τηλεοπτική σειρά «» (Little House on the Prairie).Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη σειρά παιδικών βιβλίων «Little House on the Prairie» της Λόρα Ίνγκαλς Γουάιλντερ που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1932 και 1943 και αφηγείται τις ιστορίες μιας οικογένειας που ζει σε μια φάρμα, στη Μινεσότα, το 1870.