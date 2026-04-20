Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι: Έτσι είναι σήμερα η «κακομαθημένη Νέλι» από τη σειρά
Η 64χρονη Άλισον Άρνγκριμ εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες
Σε μία έξοδό της στο Λος Άντζελες απαθανατίστηκε η ηθοποιός Άλισον Άρνγκριμ, που υποδύθηκε την «κακομαθημένη Νέλι» στο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι».
Η 64χρονη ηθοποιός, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως η κακομαθημένη και ανταγωνιστική Νέλι Όλεσον, εμφανίστηκε σε μία χαλαρή βόλτα, φορώντας T-shirt, γκρι παντελόνι, γυαλιά ηλίου τοποθετημένα στα μαλλιά της, ενώ κρατούσε μία τσάντα ώμου.
Δείτε τη φωτογραφία
Η Άρνγκριμ συμμετείχε στη σειρά για περισσότερα από 100 επεισόδια, από το 1974 έως το 1982, υποδυόμενη τη Νέλι Όλσον, κόρη εύπορης οικογένειας εμπόρων και βασική αντίπαλο της πρωταγωνίστριας Λόρα Ίνγκαλς. Η ίδια είχε χαρακτηρίσει τον ρόλο της ως «αντιπαθητική ηρωίδα της επαρχίας», αναφερόμενη στον αντιπαθητικό χαρακτήρα που υποδυόταν. Στην εξέλιξη της σειράς, η προσωπικότητα της Νέλι έγινε πιο συμπαθής, ιδιαίτερα μετά τον γάμο της, με τη Λόρα να συμμετέχει μάλιστα στη γαμήλια τελετή.
Σχεδόν 40 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της αρχικής παραγωγής, η ιστορία της οικογένειας Ίνγκαλς επιστρέφει μέσα από νέα εκδοχή. Το Netflix προχωρά σε reboot της σειράς, παρουσιάζοντας νέο καστ και σύγχρονη προσέγγιση της αφήγησης.
Στο πρόσφατο τρέιλερ, μια παιδική φωνή αφηγείται: «Μια φορά κι έναν καιρό, η μαμά και ο μπαμπάς, και η Μέρι και η Λόρα, άφησαν τα μεγάλα δάση του Ουισκόνσιν και μετακόμισαν στο λιβάδι, όπου μια νέα ζωή τους περίμενε. Κάθε μέρα και κάθε νύχτα ήταν μια περιπέτεια, αλλά παρ' όλο που ήταν μόνοι και πολύ μικροί μπροστά στον ουρανό και τα αστέρια, ήταν ευτυχισμένοι γιατί ήταν οικογένεια και ήταν μαζί».
Δείτε το τρέιλερ
Η σειρά βασίζεται στα βιβλία της Λόρα Ίνγκαλς Ουάιλντερ, ενώ στην αρχική τηλεοπτική μεταφορά τον ρόλο της Λόρα είχε ενσαρκώσει η Μελίσα Γκίλμπερτ. Η πρώτη προβολή πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1974 και η σειρά διήρκησε για εννέα σεζόν, ολοκληρώνοντας την πορεία της το 1984.
Η νέα εκδοχή ανακοινώθηκε το 2025, με την αντιπρόεδρο δραματικών σειρών του Netflix, Τζίνι Χάου, να δηλώνει στο The Hollywood Reporter ότι πρόκειται για «μια νέα προσέγγιση αυτής της εμβληματικής ιστορίας». Παράλληλα, εξήρε τη δουλειά της δημιουργού Ρεμπέκα Σόνενσαϊν, επισημαίνοντας ότι προσδίδει «συναισθηματικό βάθος που θα ικανοποιήσει τόσο το νέο κοινό όσο και τους παλαιότερους θεατές». Η πρεμιέρα της νέας σειράς έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου.
Φωτογραφία: Stefan / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Δείτε τη φωτογραφία
Little House on the Prairie star, 64, who played spoiled bully steps out after release of reboot trailer... see her now https://t.co/OeUBnD7dhy— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 18, 2026
Δείτε το τρέιλερ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα