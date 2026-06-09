Κατερίνα Λιόλιου: Δεν αποκλείω τίποτα, μπορεί να τα φέρει έτσι ο Θεός και να κάνω οικογένεια
Κατερίνα Λιόλιου: Δεν αποκλείω τίποτα, μπορεί να τα φέρει έτσι ο Θεός και να κάνω οικογένεια
Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι πάντα δίπλα μου ο σύντροφός μου, σχολίασε η τραγουδίστρια
Το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια σχολίασε η Κατερίνα Λιόλιου, τονίζοντας ότι δεν αποκλείει το συγκεκριμένο σενάριο για το μέλλον.
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην απονομή του πλατινένιου άλμπουμ της και μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» στάθηκε τόσο στην επαγγελματική πορεία της, όσο και στην προσωπική της ζωή.
Αρχικά, η Κατερίνα Λιόλιου σχολίασε για την παρουσία του συντρόφου της και Head Manager Of Bookings and Productions της Panik Records, Χάρη Παπατζανή στην εκδήλωση: «Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι πάντα δίπλα μου» ενώ για τη δημιουργία οικογένειας στο μέλλον είπε «δεν αποκλείω τίποτα, μπορεί να τα φέρει έτσι ο Θεός και να συμβεί και αυτό».
Όσο για την απονομή της και την επιτυχία που γνωρίζει, η τραγουδίστρια είπε: «Η επιτυχία θεωρώ ότι οφείλεται στα όμορφα τραγούδια που μου έχουν χαρίσει οι συνεργάτες μου, στην ομαδικότητα και στη σκληρή δουλειά».
Δείτε το βίντεο
Πρόσφατα, ο Χάρης Παπατζανής μίλησε στο «Ενώπιος Ενωπίω» για τη σχέση του με την Κατερίνα Λιόλιου, αποκαλύπτοντας για τη γνωριμία τους: «Η πρώτη γνωριμία είναι αρκετά παλιά. Αν θυμάμαι ήταν το 2017 σε ένα ραδιοφωνικό event. Την ήξερα ως καλλιτέχνιδα από το The Voice και τις συνεργασίες της με Βέρτη και Ρέμο και θυμάμαι ότι τότε με την παρέα μας ήμασταν φαν του Γιώργου Σαμπάνη που ήταν η πρώτη συνεργασία της και λέγαμε "πάμε από την αρχή να δούμε την Κατερίνα"».
Η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην απονομή του πλατινένιου άλμπουμ της και μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» στάθηκε τόσο στην επαγγελματική πορεία της, όσο και στην προσωπική της ζωή.
Αρχικά, η Κατερίνα Λιόλιου σχολίασε για την παρουσία του συντρόφου της και Head Manager Of Bookings and Productions της Panik Records, Χάρη Παπατζανή στην εκδήλωση: «Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι πάντα δίπλα μου» ενώ για τη δημιουργία οικογένειας στο μέλλον είπε «δεν αποκλείω τίποτα, μπορεί να τα φέρει έτσι ο Θεός και να συμβεί και αυτό».
Όσο για την απονομή της και την επιτυχία που γνωρίζει, η τραγουδίστρια είπε: «Η επιτυχία θεωρώ ότι οφείλεται στα όμορφα τραγούδια που μου έχουν χαρίσει οι συνεργάτες μου, στην ομαδικότητα και στη σκληρή δουλειά».
Δείτε το βίντεο
Πρόσφατα, ο Χάρης Παπατζανής μίλησε στο «Ενώπιος Ενωπίω» για τη σχέση του με την Κατερίνα Λιόλιου, αποκαλύπτοντας για τη γνωριμία τους: «Η πρώτη γνωριμία είναι αρκετά παλιά. Αν θυμάμαι ήταν το 2017 σε ένα ραδιοφωνικό event. Την ήξερα ως καλλιτέχνιδα από το The Voice και τις συνεργασίες της με Βέρτη και Ρέμο και θυμάμαι ότι τότε με την παρέα μας ήμασταν φαν του Γιώργου Σαμπάνη που ήταν η πρώτη συνεργασία της και λέγαμε "πάμε από την αρχή να δούμε την Κατερίνα"».
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