Κατερίνα Λιόλιου: Δεν αποκλείω τίποτα, μπορεί να τα φέρει έτσι ο Θεός και να κάνω οικογένεια

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι πάντα δίπλα μου» ενώ για τη δημιουργία οικογένειας στο μέλλον είπε «δεν αποκλείω τίποτα, μπορεί να τα φέρει έτσι ο Θεός και να συμβεί και αυτό».

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Πρόσφατα, ο Χάρης Παπατζανής μίλησε στο «Ενώπιος Ενωπίω» για τη σχέση του με την Κατερίνα Λιόλιου, αποκαλύπτοντας για τη γνωριμία τους: «Η πρώτη γνωριμία είναι αρκετά παλιά. Αν θυμάμαι ήταν το 2017 σε ένα ραδιοφωνικό event. Την ήξερα ως καλλιτέχνιδα από το The Voice και τις συνεργασίες της με Βέρτη και Ρέμο και θυμάμαι ότι τότε με την παρέα μας ήμασταν φαν του Γιώργου Σαμπάνη που ήταν η πρώτη συνεργασία της και λέγαμε "πάμε από την αρχή να δούμε την Κατερίνα"».