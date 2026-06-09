Η Αναστασία πήγε στη λαϊκή και πούλησε κεράσια, δείτε βίντεο
Η Αναστασία πήγε στη λαϊκή και πούλησε κεράσια, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια μοίρασε φυλλάδια για την καλοκαιρινή περιοδεία της
Στη λαϊκή αγορά βρέθηκε η Αναστασία και όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, πέρασε πίσω από τους πάγκους, πουλώντας κεράσια.
Η τραγουδίστρια επέλεξε να προωθήσει την καλοκαιρινή της περιοδεία «Σπάστε Τα Tour» με έναν πρωτότυπο τρόπο. Πιο αναλυτικά, πήγε στη λαϊκή και μοίρασε φυλλάδια με το πρόγραμμα των συναυλιών της.
Πωλητές, καταναλωτές και περαστικοί δεν έκρυψαν την έκπληξή τους, καθώς αρκετοί συνειδητοποίησαν μετά από λίγα λεπτά ότι η νεαρή καλλιτέχνιδα βρισκόταν μπροστά τους. Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αναστασία εμφανίστηκε να μιλάει με αμεσότητα με τον κόσμο.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια επέλεξε να προωθήσει την καλοκαιρινή της περιοδεία «Σπάστε Τα Tour» με έναν πρωτότυπο τρόπο. Πιο αναλυτικά, πήγε στη λαϊκή και μοίρασε φυλλάδια με το πρόγραμμα των συναυλιών της.
Πωλητές, καταναλωτές και περαστικοί δεν έκρυψαν την έκπληξή τους, καθώς αρκετοί συνειδητοποίησαν μετά από λίγα λεπτά ότι η νεαρή καλλιτέχνιδα βρισκόταν μπροστά τους. Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αναστασία εμφανίστηκε να μιλάει με αμεσότητα με τον κόσμο.
Δείτε το βίντεο
@imanastasia_official
Ιούνιος - Spaste Ta Tour * June 9 — Giannena, Theatro Frontzou * June 15 — Thessaloniki, Cosmoradio Splash Festival, Plateia Aristotelous * June 17 — MAD VMAs * June 18 — Chania, Promachonas San Salvatore * June 19 — Herakleion, Matala Beach Festival * June 20 — Amyntaio Florina, Dimotiko Stadio Aminteion * June 22 — Aspropyrgos, Plateia Dimarcheiou * June 27 — Patra, Metropolis Live♬ πρωτότυπος ήχος - Anastasia
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