Αναστασία: Θαμώνας έριξε... καναπέ στην πίστα του μαγαζιού, όπου τραγουδούσε, δείτε βίντεο
«Μετακομίσεις κάνουμε» σχολίασε με χιούμορ η τραγουδίστρια
Ένα απρόσμενο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν η Αναστασία, όταν θαμώνας έριξε καναπέ στην πίστα.
Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, καταγράφθηκε η στιγμή που ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», ένα πρόσωπο που διασκέδαζε στο μαγαζί της Θεσσαλονίκης, έριξε καναπέ στη σκηνή.
Η τραγουδίστρια διαχειρίστηκε με χιούμορ το συμβάν, σχολιάζοντας «μετακομίσεις κάνουμε», ενώ συνέχισε να κανονικά το πρόγραμμά της.
