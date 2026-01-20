Αναστασία: Θαμώνας έριξε... καναπέ στην πίστα του μαγαζιού, όπου τραγουδούσε, δείτε βίντεο
Αναστασία Θαμώνας Καναπές

«Μετακομίσεις κάνουμε» σχολίασε με χιούμορ η τραγουδίστρια

Ιωάννα Μαρίνου
70 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απρόσμενο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν η Αναστασία, όταν θαμώνας έριξε καναπέ στην πίστα.

Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, καταγράφθηκε η στιγμή που ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», ένα πρόσωπο που διασκέδαζε στο μαγαζί της Θεσσαλονίκης, έριξε καναπέ στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια διαχειρίστηκε με χιούμορ το συμβάν, σχολιάζοντας «μετακομίσεις κάνουμε», ενώ συνέχισε να κανονικά το πρόγραμμά της.

Δείτε το βίντεο

@el_nolo00

#monalisa #anastasia #fy #fyp #skg

♬ πρωτότυπος ήχος - El_Manol
