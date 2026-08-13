Γεωργιάδης: Οι δεσμεύσεις μας για το Νοσοκομείο Καλύμνου γίνονται πράξη

Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα με την ποιότητα του νερού - Δρομολογείται η μετακίνηση ομάδας ορθοπεδικών από το Νοσοκομείο Ρόδου, προχωρούν οι διαδικασίες για έξι επικουρικές θέσεις σε κρίσιμες ειδικότητες και υπηρεσίες