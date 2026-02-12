Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας



Το βραβείο που του αφιέρωσε η κόρη του, Λένα Παπαληγούρα

Λένα και Αναστάσιος Παπαληγούρα τον Νοέμβριο του 2024

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Αναστάση Παπαληγούρα

Κατά την θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης υπήρξε ο πρώτος στην Ελλάδα που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την κακοποίηση — και ειδικά για την ενδοοικογενειακή βία. (2006)Έχει γράψει τα βιβλία: «The Formation of Contracts» (1975), «Η Κατάρτιση των Συμβάσεων κατά τα Ευρωπαϊκά Δίκαια» (1978), «Η Ευρώπη των Δέκα» (1979), «Με την Παράδοση στην Ανανέωση» (1981), «Κείμενα Αμφισβήτησης», «Η Πρόκληση του 1992» (συλλογική έκδοση, 1989)), «Οδοιπορικό στην Κορινθία» (1999), «Μαρτυρίες Μνήμης για τον Παναγή Παπαληγούρα» (2001), «Περί Διαφθοράς ή η Χαμένη Τιμή της Πολιτικής» (2001), «Μια νέα πολιτική Μεταφορών-Επικοινωνιών» (2003) , «Τα Νεοκλασικά Ακροκέραμα και η εποχή τους 1830-1930» (2021)Το 2019 δώρισε στο Νομισματικό Μουσείο τη συλλογή νομισμάτων του. Η συλλογή, η οποία καλύπτει ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, αποτελείται από 3.745 νομίσματα αρχαίων ελληνικών, ελληνορωμαϊκών, ρωμαϊκών, υστερορρωμαϊκών, βυζαντινών και μεσαιωνικών χρόνων. Το 2023, με την ολοκλήρωση της ταύτισης, της καταγραφής και της φωτογραφικής τεκμηρίωσης των νομισμάτων, επιλέχθηκαν 99 αντιπροσωπευτικά δείγματα των ιστορικών περιόδων — χρυσά και αργυρά νομίσματα, καθώς και ένα αρχαίο δελφινόσχημο — τα οποία εκτίθενται.Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη και είχε μια κόρη, την ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα.Η κόρη του,πριν μερικούς μήνες είχε βραβευτεί με το «3ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου» για την ερμηνεία της στην παράσταση «Prima Facie» στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού από το Αθηνόραμα και κατά τη διάρκεια της ομιλίας της λύγισε και δακρύζοντας αφιέρωσε το βραβείο αυτό στον πατέρα της Αναστάση Παπαληγούρα που όπως είπε τότε «δίνει μάχη με την υγεία του».Συγκεκριμένα είχε δηλώσει τότε συγκινημένη: «Θα ήθελα να το αφιερώσω στον πατέρα μου που αυτή τη στιγμή δίνει τη δική του μάχη με την υγεία του και που δεν μπορεί να είναι εδώ απόψε αλλά είναι πάντα μαζί μου σε ό,τι κάνω. Έχει σημασία για μένα να πω, ότι όταν έκανα έρευνα για την παράσταση, ανακάλυψα, ήξερα, θυμήθηκα, μάλλον όμως ανακάλυψα, ότι ήταν ο πρώτος που όντας στη Βουλή, θέσπισε νόμο για την κακοποίηση των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Κι αυτό έγινε το 2006! Σκεφτείτε πόσο πρόσφατα, πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Αυτό αν το σκεφτούμε, είναι τρομερό. Εύχομαι η τέχνη μας να συνεχίζει να δίνει τις μάχες μας ενάντια στις αδικίες αυτού του κόσμου».«Ο πατέρας μου έχει ένα θέμα με την υγεία του και δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Ήθελα πολύ να το αφιερώσω γιατί το έργο αυτό έχει θέμα την κακοποίηση. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος που θέσπισε νόμο για την κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία το 2006 — φανταστείτε πόσο πρόσφατα — και πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Το ανακάλυψα διαβάζοντας για την παράσταση. Το θεωρώ λίγο μοιραίο, λίγο τυχαίο και ήθελα να του το αφιερώσω» εξηγούσε μετά τη βράβευσης της η Λένα Παπαληγούρα μιλώντας στους δημοσιογράφους.Η είδηση του θανάτου του Αναστάση Παπαληγούρα σε ηλικία 78 ετών σκόρπισε τη θλίψη στον ελληνικό πολιτικό κόσμο και όχι μόνο. Από νωρίς το πρωί αρκετά πολιτικά πρόσωπα εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο του πρώην υπουργού, ενώ εκφράζουν και τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Αναστάση Παπαληγούρα.Ως έναν πολιτικό που συνδύασε τη μαχητικότητα με το μέτρο και την αθόρυβη προσφορά χαρακτηρίζει τον Αναστάση Παπαληγούρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τον θάνατο του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Όπως σημειώνει για τον Αναστάση Παπαληγούρα ήταν ένας «ευπατρίδης της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια αλλά και ένας αγνός Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες». «Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια» καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωση του για τον Αναστάση ΠαπαληγούραΔήλωση για τον Αναστάση Παπαληγούρα έκανε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας λέγοντας: Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργού Αναστάση Παπαληγούρα. Στην πολιτική διαδρομή του, με οδηγό την παρακαταθήκη του πατρός του, Παναγή Παπαληγούρα, πρυτάνευσε η αίσθηση καθήκοντος και η έγνοια για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και τον πολιτισμό. Υπήρξε ένας ουσιαστικός γνώστης του Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Νομισματικής ιστορίας. Η συνεισφορά του στο δημόσιο βίο χαρακτηρίστηκε από σεμνότητα, σοβαρότητα, κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στη διαφορετική άποψη. Υπηρέτησε τη χώρα από θέσεις ευθύνης με αφοσίωση και συνέπεια. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».

Συγκίνηση για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα, εξέφρασε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. «Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο, έναν πολιτικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος. Συμπορευτήκαμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης όταν, το 1976, ανέλαβε επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ. Η μακρά πορεία του στον δημόσιο βίο, από την εκπροσώπηση των πολιτών της Κορινθίας στη Βουλή, έως τις καίριες υπουργικές θέσεις που ανέλαβε, υπήρξε διαυγής και εξόχως δημιουργική. Θα μνημονεύεται ως ο υπουργός Δικαιοσύνης που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Από τη μεριά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,έγραψε σε ανάρτησή του: «Με μεγάλη θλίψη ενημερώθηκα για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα. Δεν είναι μόνο ότι είχαμε διατελέσει Υπουργοί στην ίδια κυβέρνηση, συνδεόμουν και προσωπικά μαζί του. Η πορεία του Αναστάση Παπαληγούρα στην πολιτική ήταν ταυτισμένη με το ήθος. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».«Ο θάνατος του Αναστάση Παπαληγούρα, προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων μας. Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια το δημόσιο βίο και την παράταξη, ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Βουλευτής και Υπουργός. Στη διαδρομή του συνέχισε την οικογενειακή παράδοση της εντιμότητας στην πολιτική, την οποία του κληροδότησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη ο πατέρας του Παναγής. Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του ως Βουλευτής για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου της Κέρκυρας» αναφέρει στο αντίο του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας,O υπουργός Ναυτιλίας,έγραψε σε ανάρτησή του: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αναστάση Παπαληγούρα. Για περισσότερα από 25 χρόνια υπηρέτησε με συνέπεια το Κοινοβούλιο και τη Νέα Δημοκρατία, άφησε το αποτύπωμά του ως Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ είχε διατελέσει και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας έντιμος και συνεπής πολιτικός της πατρίδας μας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».Σχετική ανάρτηση έκανε και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορώνγράφοντας: «Με λύπη ενημερώθηκα πως ο Αναστάσης Παπαληγούρας έφυγε από την ζωή. Ήταν ένας ευπατρίδης & έντιμος πολιτικός που τίμησε την εμπιστοσύνη των Κορίνθιων για πολλά χρόνια με την παρουσία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο & την Κυβέρνηση. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του».