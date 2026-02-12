Όταν η Λένα Παπαληγούρα αφιέρωνε στον πατέρα της συγκινημένη το βραβείο που κέρδισε τον περασμένο Νοέμβριο: Είναι πάντα δίπλα μου σε ό,τι κάνω
«Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος που στη Βουλή θέσπισε νόμο για την κακοποίηση των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία» έλεγε τότε η Λένα Παπαληγούρα
Τον πατέρα της Αναστάσιο Παπαληγούρα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών έχασε σήμερα η ηθοποιός, Λένα Παπαληγούρα.
Η ίδια είχε αναφερθεί συγκινημένη στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, παραλαμβάνοντας το 3ο Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για το Prima Facie στα βραβεία Κοινού Αθηνοράματος τον περασμένο Νοέμβριο.
«Θα ήθελα να αφιερώσω το βραβείο στον πατέρα μου που αυτή τη στιγμή δίνει τη δική του μάχη για την υγεία του και δεν μπορεί να είναι μαζί μου σήμερα αλλά είναι πάντα δίπλα σε ό,τι κάνω» έλεγε τότε η Λένα Παπαληγούρα.
Εξηγούσε, μάλιστα, πως «όταν έκανα έρευνα για την παράσταση ανακάλυψα ότι ήταν ο πρώτος που στη Βουλή θέσπισε νόμο για την κακοποίηση των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Και αυτό έγινε το 2006, πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα, αν το σκεφτούμε είναι τρομερό».
«Όπως λέει και η Τέσσα μέσα στο έργο: "Κάπως, κάπου, κάποτε… κάτι πρέπει να αλλάξει"» έκλεινε η ηθοποιός την αναφορά στον πατέρα της.
«Ο πατέρας μου έχει ένα θέμα με την υγεία του και δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Ήθελα πολύ να το αφιερώσω γιατί το έργο αυτό έχει θέμα την κακοποίηση. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος που θέσπισε νόμο για την κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία το 2006 — φανταστείτε πόσο πρόσφατα — και πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Το ανακάλυψα διαβάζοντας για την παράσταση. Το θεωρώ λίγο μοιραίο, λίγο τυχαίο και ήθελα να του το αφιερώσω» εξηγούσε μετά τη βράβευσης της η Λένα Παπαληγούρα μιλώντας στους δημοσιογράφους
