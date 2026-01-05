Ιζαμπέλ Γκουλάρτ: Οι σέξι πόζες της σε εξωτική παραλία
Ιζαμπέλ Γκουλάρτ: Οι σέξι πόζες της σε εξωτική παραλία
Σε ρυθμούς νησιού, σχολίασε το μοντέλο στην ανάρτηση που έκανε
Σε εξωτικό προορισμό ταξίδεψε η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ, χωρίς όμως να αποκαλύπτει ποιος ήταν αυτός.
Παρόλα αυτά, το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε στα social media υλικό από το ταξίδι της. Ανάμεσα στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram περιλαμβάνονταν και εικόνες με την Γκουλάρτ να παίρνει σέξι πόζες στην παραλία, φορώντας ένα αποκαλυπτικό μπικίνι. «Σε ρυθμούς νησιού», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Η ανάρτηση της Ιζαμπέλ Γκουλάρτ
