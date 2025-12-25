Τα ακροβατικά της Ιζαμπέλ Γκουλάρτ με τον Κέβιν Τραπ στην παραλία: Η τροπική μας χριστουγεννιάτικη παράδοση
Ιζαμπέλ Γκουλάρτ Κέβιν Τραπ Χριστούγεννα Παραλία Γιόγκα

Τα ακροβατικά της Ιζαμπέλ Γκουλάρτ με τον Κέβιν Τραπ στην παραλία: Η τροπική μας χριστουγεννιάτικη παράδοση

Το μοντέλο και ο αθλητής δημοσίευσαν για τα Χριστούγεννα ένα βίντεο με τους δυο τους να κάνουν γιόγκα

Τα ακροβατικά της Ιζαμπέλ Γκουλάρτ με τον Κέβιν Τραπ στην παραλία: Η τροπική μας χριστουγεννιάτικη παράδοση
Ένα διαφορετικό βίντεο δημοσίευσαν  για τα Χριστούγεννα η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ και ο  Κέβιν Τραπ. Το διάσημο μοντέλο και ο σύντροφός της και αθλητής επέλεξαν να περάσουν τις ημέρες τον εορτών σε έναν τροπικό προορισμό.

Κατά διάρκεια του ταξιδιού τους μάλιστα επιδόθηκαν σε ακροβατικά. Φορώντας ένα σέξι, κόκκινο μπικίνι, η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ έκανε γιόγκα στο... κύμα μαζί με τον Κέβιν Τραπ, ενώ στη συνέχεια ανάρτησαν ένα σχετικό κλιπ στο Instagram.

«Η τροπική μας χριστουγεννιάτικη παράδοση. Σας ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και καλές γιορτές», έγραψαν στη συνοδευτική λεζάντα.

Δείτε το βίντεο

