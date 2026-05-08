Σόλων Τσούνης: Όταν σταμάτησε «Το Σόι σου», ήταν για μένα κάτι ανολοκλήρωτο, πίστευα ότι θα επιστρέψει
Είχα τη διαίσθηση ότι θα ξαναγίνει, υποστήριξε ο ηθοποιός για τη σειρά
Βέβαιος ότι η σειρά «Το Σόι σου» θα επιστρέψει ήταν ο Σόλων Τσούνης. Ο ηθοποιός μετά την προβολή του προηγούμενου κύκλου, πριν από περίπου έξι χρόνια, θεωρούσε πως κάτι έμεινε ανολοκλήρωτο. Είχε τη διαίσθηση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα ακολουθούσαν νέα επεισόδια, όπως και έγινε.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day», την Παρασκευή 8 Μαΐου, ο Σόλων Τσούνης είπε μεταξύ άλλων: «Το ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψει η σειρά και είχα τη διαίσθηση ότι θα ξαναγίνει. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που σταμάτησε, ήταν για μένα κάτι ανολοκλήρωτο και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα ξανάρθει».
«Το ένιωσα πάρα πολύ έντονα όταν κάναμε μια παράσταση με τη Βάσω Λασκαράκη και κάθε βράδυ πολύς κόσμος μάς έλεγε ''σας περιμένουμε, σας θέλουμε'' οπότε εκεί κάπως ''κλείδωσε'' για εμένα ότι αυτή η δουλειά θα ξαναγίνει», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Σε αντίθεση με τη Ρένια Λουιζίδου, που πρωταγωνιστεί στη σειρά και ήταν πιο συγκρατημένη με την αποδοχή που θα επεφύλασσαν οι τηλεθεατές, εκείνος πίστευε στην επιτυχία που θα είχε η επιστροφή της. «Εγώ είμαι πιο ρομαντικός και πίστευα ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Η Ρένια είναι η πιο λογική της υπόθεση και ήταν πιο συγκρατημένη», τόνισε.
Παρά τα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει, μόλις οι συντελεστές βρέθηκαν και πάλι στο πλατό για γυρίσματα ένιωσαν σαν μην πέρασε μια μέρα, όπως τόνισε ο Σόλων Τσούνης. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Είμαστε τόσο δεμένοι, που παρόλο όταν σταματήσαμε χαθήκαμε στις δουλειές και τις ζωές μας, πάντα είχαμε μια επικοινωνία στο τηλέφωνο, ενώ κάποιες φορές βρισκόμασταν. Όταν γυρίσαμε ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν λίγο περίεργο γιατί αλλάξαμε στούντιο, φτιάξαμε πανομοιότυπα πλατό τη πρώτη μέρα που παίζαμε π.χ. με την Μπέλα το μάτι μου έφευγε και πήγαινε σε ένα κάδρο που ήταν παρόμοιο με το παλιό κάδρο και ήταν λίγο σουρεαλιστικό, ονειρικό».
