Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς
Άνδρας ντυμένος Τζόκερ χόρευε με το εσώρουχο και βούτηξε στον Θερμαϊκό, αστυνομικοί τον απομάκρυναν από το σημείο, δείτε βίντεο
Άνδρας ντυμένος Τζόκερ χόρευε με το εσώρουχο και βούτηξε στον Θερμαϊκό, αστυνομικοί τον απομάκρυναν από το σημείο, δείτε βίντεο
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση αστυνομικών
Έκπληκτοι έμειναν όσοι βρίσκονταν στην παραλία της Θεσσαλονίκης, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, όταν ένας νεαρός πραγματοποίησε μια ασυνήθιστη εμφάνιση που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των περαστικών.
Ο άνδρας, φορώντας μόνο το εσώρουχό του και έχοντας βάψει το πρόσωπό του ώστε να θυμίζει τον «Τζόκερ», άρχισε να χορεύει μπροστά στον κόσμο. Λίγα λεπτά αργότερα κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα και βούτηξε στα νερά του Θερμαϊκού.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι του απηύθυναν συστάσεις και τον απομάκρυναν από το σημείο.
Δείτε το βίντεο:
Ο άνδρας, φορώντας μόνο το εσώρουχό του και έχοντας βάψει το πρόσωπό του ώστε να θυμίζει τον «Τζόκερ», άρχισε να χορεύει μπροστά στον κόσμο. Λίγα λεπτά αργότερα κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα και βούτηξε στα νερά του Θερμαϊκού.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι του απηύθυναν συστάσεις και τον απομάκρυναν από το σημείο.
Δείτε το βίντεο:
@kyriakostetepoulidis ♬ πρωτότυπος ήχος - kiriakos118
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