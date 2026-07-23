Aktor: Ξεκινά η διαδικασία για το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ – Με προσφορές 2,23 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο για την ΑΜΚ

Το ομόλογο, εφόσον προχωρήσει η έκδοση, θα έχει διάρκεια πέντε ετών και τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις και την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Aktor