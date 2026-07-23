Aktor: Ξεκινά η διαδικασία για το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ – Με προσφορές 2,23 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο για την ΑΜΚ
Aktor: Ξεκινά η διαδικασία για το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ – Με προσφορές 2,23 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο για την ΑΜΚ
Το ομόλογο, εφόσον προχωρήσει η έκδοση, θα έχει διάρκεια πέντε ετών και τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις και την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Aktor
Tη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος για την έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικού ποσού €300 εκατομμυρίων και διάρκειας πέντε ετών, ανέθεσε σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα η Aktor, οι οποίες αρχίζουν σήμερα, 23 Ιουλίου 2026.
Η Aktor προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Εκδότη.
Η διάρκεια και οι λοιποί όροι των Ομολογιών ενδέχεται να μεταβληθούν και δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η προσφορά των Ομολογιών θα ολοκληρωθεί.
Υπενθυμίζεται ότι, με συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισ. ευρώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, ύψους 650 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει το ζητούμενο ποσό κατά 3,6 φορές.
Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς και εγχώριας επενδυτικής κοινότητας για τον όμιλο και το επενδυτικό του σχέδιο, ενώ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι BlackRock, Fiera, Norges Bank Investment Management, Blackstone και OMERS, το μεγαλύτερο καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο. Σύμφωνα με με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 400 εκατ. ευρώ των προσφορών προήλθαν από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (long-only funds), ενώ το υπόλοιπο της ζήτησης προήλθε από hedge funds και ιδιώτες επενδυτές.
Ισχυρή ήταν και η συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με τοποθετήσεις από γνωστά ονόματα της αγοράς και της ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριάκου και Μάριος Ηλιόπουλος.
Με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, το επόμενο βήμα είναι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντλήσει η εταιρεία που εκτιμάται ότι θα είναι στα επίπεδα ή και πάνω των 750 εκατομμύριων καθώς και ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται εντός της αυριανής ημέρας.
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Η Aktor προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Εκδότη.
Η διάρκεια και οι λοιποί όροι των Ομολογιών ενδέχεται να μεταβληθούν και δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η προσφορά των Ομολογιών θα ολοκληρωθεί.
Υπενθυμίζεται ότι, με συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισ. ευρώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, ύψους 650 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει το ζητούμενο ποσό κατά 3,6 φορές.
Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς και εγχώριας επενδυτικής κοινότητας για τον όμιλο και το επενδυτικό του σχέδιο, ενώ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι BlackRock, Fiera, Norges Bank Investment Management, Blackstone και OMERS, το μεγαλύτερο καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο. Σύμφωνα με με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 400 εκατ. ευρώ των προσφορών προήλθαν από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (long-only funds), ενώ το υπόλοιπο της ζήτησης προήλθε από hedge funds και ιδιώτες επενδυτές.
Ισχυρή ήταν και η συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με τοποθετήσεις από γνωστά ονόματα της αγοράς και της ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριάκου και Μάριος Ηλιόπουλος.
Με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, το επόμενο βήμα είναι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντλήσει η εταιρεία που εκτιμάται ότι θα είναι στα επίπεδα ή και πάνω των 750 εκατομμύριων καθώς και ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται εντός της αυριανής ημέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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