Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο: Ισχυρές πιέσεις από τη γεωπολιτική ένταση και το πετρέλαιο
Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο: Ισχυρές πιέσεις από τη γεωπολιτική ένταση και το πετρέλαιο
Πτώση άνω του 1% για τον Γενικό Δείκτη - Γεωπολιτικός «συναγερμός» στις αγορές - Άλμα για το πετρέλαιο και επιφυλακτικότητα ενόψει των ανακοινώσεων της ΕΚΤ για τα επιτόκια
Σε έντονα πτωτική τροχιά κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συντονίζεται με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, καθώς η απότομη κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και η «εκτίναξη» των τιμών του πετρελαίου επιβαρύνουν αισθητά το επενδυτικό κλίμα. Αποτελεί, δε, μία αφορμή για διόρθωση μετά το τριήμερο ανοδικό σερί που επανέφερε το ΧΑ στη «ζώνη» των 2.500 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (23/7) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,38% και διαπραγματεύεται στις 2.472,08 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.471,86 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.495,64 μονάδες.
Η νευρικότητα ενισχύθηκε δραματικά μετά τις νέες προειδοποιήσεις των ΗΠΑ προς την Τεχεράνη για πιθανά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές σε περίπτωση παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να απαντά με απειλές για αντίποινα. Την κατάσταση επιδείνωσαν περαιτέρω οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Εξαιτίας αυτών των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent σημείωσε νέο υψηλό έξι εβδομάδων, προσεγγίζοντας τα 100 δολάρια το βαρέλι.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αν και θεωρείται βέβαιο πως η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα παρεμβατικά της επιτόκια, οι αγορές προεξοφλούν ήδη δύο αυξήσεις στο εγγύς μέλλον. Όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συνέντευξη Τύπου της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ, από την οποία αναζητούνται μηνύματα για τις προοπτικές του πληθωρισμού και την πιθανότητα μιας νέας σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής τον Σεπτέμβριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (23/7) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,38% και διαπραγματεύεται στις 2.472,08 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.471,86 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.495,64 μονάδες.
Η νευρικότητα ενισχύθηκε δραματικά μετά τις νέες προειδοποιήσεις των ΗΠΑ προς την Τεχεράνη για πιθανά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές σε περίπτωση παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να απαντά με απειλές για αντίποινα. Την κατάσταση επιδείνωσαν περαιτέρω οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Εξαιτίας αυτών των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent σημείωσε νέο υψηλό έξι εβδομάδων, προσεγγίζοντας τα 100 δολάρια το βαρέλι.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αν και θεωρείται βέβαιο πως η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα παρεμβατικά της επιτόκια, οι αγορές προεξοφλούν ήδη δύο αυξήσεις στο εγγύς μέλλον. Όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συνέντευξη Τύπου της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ, από την οποία αναζητούνται μηνύματα για τις προοπτικές του πληθωρισμού και την πιθανότητα μιας νέας σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής τον Σεπτέμβριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα