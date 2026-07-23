Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο: Ισχυρές πιέσεις από τη γεωπολιτική ένταση και το πετρέλαιο

Πτώση άνω του 1% για τον Γενικό Δείκτη - Γεωπολιτικός «συναγερμός» στις αγορές - Άλμα για το πετρέλαιο και επιφυλακτικότητα ενόψει των ανακοινώσεων της ΕΚΤ για τα επιτόκια