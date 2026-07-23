Πάτρα: 18χρονος κάλεσε το 112 και κατήγγειλε ψευδώς ότι έπεσε θύμα βιασμού, κατέληξε με χειροπέδες
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Καταγγελία

Πάτρα: 18χρονος κάλεσε το 112 και κατήγγειλε ψευδώς ότι έπεσε θύμα βιασμού, κατέληξε με χειροπέδες

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο ωστόσο διαπίστωσαν πως η καταγγελία ήταν μια κακόγουστη φάρσα

Πάτρα: 18χρονος κάλεσε το 112 και κατήγγειλε ψευδώς ότι έπεσε θύμα βιασμού, κατέληξε με χειροπέδες
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Το απόγευμα της Τετάρτης (22/7), οι Αρχές στην Πάτρα τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από κλήση που διαβιβάστηκε μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, σύμφωνα με την οποία ένας 18χρονος υποστήριζε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tempo24.news, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο που υπέδειξε ο νεαρός και τον εντόπισαν άμεσα, προκειμένου να διερευνήσουν την καταγγελία και να του παράσχουν βοήθεια.

Ωστόσο, από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία ήταν ψευδής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή καταγγελία, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
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