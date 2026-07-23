JP Morgan: Στα 20,20 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΟΤΕ, αυξάνονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις
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JP Morgan: Στα 20,20 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΟΤΕ, αυξάνονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις

Ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή - Η JP Morgan προβλέπει επιβράδυνση εσόδων, σταθερή κερδοφορία και εντονότερο ανταγωνισμό στη σταθερή τηλεφωνία

JP Morgan: Στα 20,20 ευρώ η τιμή στόχος για τον ΟΤΕ, αυξάνονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις
Νίκος Μελαχροινός
Σε μικρή αναβάθμιση της τιμής στόχου για τον ΟΤΕ, στα 20,20 ευρώ από 19,90 ευρώ, προχώρησε η JP Morgan, διατηρώντας ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή. Η νέα έκθεση εστιάζει στην αναμενόμενη επιβράδυνση των εσόδων κατά το δεύτερο τρίμηνο, αλλά και στη διατήρηση των ετήσιων στόχων της διοίκησης.

Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι τα έσοδα του ομίλου θα διαμορφωθούν στα 855 εκατ. ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η πρόβλεψη βρίσκεται περίπου 1% χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς και υποδηλώνει σημαντική επιβράδυνση έναντι της αύξησης 4,9% που είχε καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο.

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Νίκος Μελαχροινός
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