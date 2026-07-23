Εγκαταστάθηκαν 388 κάμερες σε φανάρια που θα «πιάνουν» όσους περνούν με κόκκινο, θα καταγράφουν όλο το 24ωρο

Η εγκατάσταση των 388 καμερών αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, που περιλαμβάνει 31 έργα συνολικού προϋπολογισμού 192,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18 (δηλαδή το 58%) έχουν ήδη ολοκληρωθεί, εκτελούνται ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης. Ενώ τα υπόλοιπα 13 έχουν ενταχθεί και βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης, ώστε να έχουν δημοπρατηθεί ως το τέλος του 2028.Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει την ευθύνη ενός ιδιαίτερα σύνθετου οδικού δικτύου, συνολικού μήκους 1.623 χιλιομέτρων, με 157 οδογέφυρες, 12.780 φωτεινούς σηματοδότες, 3.592 διαβάσεις πεζών, 38.291 στύλους οδοφωτισμού και 610 χιλιόμετρα στηθαίων ασφαλείας.Το κόστος για τη συντήρηση του δικτύου αυτού, ανέρχεται στα 43,2 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνονται τα όποια νέα έργα.Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη ολοκληρώσει επίσης:• την τοποθέτηση 101 πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας (έργο ύψους 6,6 εκατ. ευρώ)• την τοποθέτηση 1.362 φωτιστικών σωμάτων LED σε 31 υπόγειες διαβάσεις οχημάτων (έργο ύψους 6,5 εκατ. ευρώ).Το επόμενο διάστημα, ολοκληρώνεται και η αναβάθμιση τριών μεγάλων λεωφόρων της Αττικής (Κατεχάκη, Αλίμου, Λιοσίων) με νέες ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις σε επικίνδυνα φρεάτια (έργο ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ).Κοινός στόχος όλων των παρεμβάσεων είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών μετακίνησης για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες.