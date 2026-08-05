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Τροχαίο με νεκρό 33χρονο στην Πιερία, η μηχανή του έπεσε σε αρδευτικό κανάλι
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Δυστύχημα αρδευτικό καναλι Πιερία Κατερίνη

Τροχαίο με νεκρό 33χρονο στην Πιερία, η μηχανή του έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Το τροχαίο σημειώθηκε έξω από το Παλαιό Ελευθεροχώρι, στο 76ο χλμ της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης

Τροχαίο με νεκρό 33χρονο στην Πιερία, η μηχανή του έπεσε σε αρδευτικό κανάλι
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 33χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στην Πιερία.

Συγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 00:30 έξω από το Παλαιό Ελευθεροχώρι, στο 76ο χλμ της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης.

Η πρώτη εικόνα είναι ότι η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 33χρονος έχοντας κατεύθυνση προς Κατερίνη, εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που ανέσυρε τον άτυχο 33χρονο χωρίς τις αισθήσεις του από το αρδευτικό κανάλι.

Στη συνέχεια Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο γενικό νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την έρευνα για το τροχαίο δυστύχημα διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.

Πηγή: voria.gr

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