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Γυναίκα δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων έξω από το νοσοκομείο του Ρίου
Γυναίκα δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων έξω από το νοσοκομείο του Ρίου
Είχε πάει να επισκεφθεί ασθενή - Δέχθηκε την επίθεση της αγέλης ενώ αποχωρούσε από το νοσοκομείο
Επίθεση από αγέλη σκύλων δέχθηκε γυναίκα τα ξημερώματα της Τρίτης στον χώρο έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στο Ρίο.
Σύμφωνα με το thebest.gr η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση από τα σκυλιά είχε μεταβεί στο νοσοκομείο προκειμένου να επισκεφθεί ασθενή.
Κατά την ίδια πηγή η επίθεση της αγέλης πραγματοποιήθηκε κατά την αποχώρηση της γυναίκας.
Η γυναίκα τραυματίστηκε από την επίθεση των σκύλων ενώ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ εξαιτίας όσων πέρασε.
*φωτογραφία αρχείου
Σύμφωνα με το thebest.gr η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση από τα σκυλιά είχε μεταβεί στο νοσοκομείο προκειμένου να επισκεφθεί ασθενή.
Κατά την ίδια πηγή η επίθεση της αγέλης πραγματοποιήθηκε κατά την αποχώρηση της γυναίκας.
Η γυναίκα τραυματίστηκε από την επίθεση των σκύλων ενώ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ εξαιτίας όσων πέρασε.
*φωτογραφία αρχείου
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