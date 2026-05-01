Tριαντάφυλλος για Ρουμελιώτη - Κατσούλη: Θα ασχοληθώ με τα παιδάκια πάλι, ας της θυμίσει η μητέρα της πόσο τη στήριξα στο Survivor
Δεν μου αρέσει να με χλευάζουν, τα παιδάκια αυτά όποτε θέλουν να τα πούμε, σχολίασε ο τραγουδιστής
Την ενόχλησή του με τη στάση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη στο πρόσωπό του, εξέφρασε ο Τριαντάφυλλος, χαρακτηρίζοντάς τους ως «παιδάκια», ενώ παράλληλα θύμισε πόσο είχε στηρίξει την πρώην παίκτρια του «Survivor» κατά την παραμονή της στο παιχνίδι.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 1η Μαΐου στο «Super Κατερίνα» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση του με το ζευγάρι, με το οποίο στο παρελθόν είχε φιλική σχέση, ενώ είχε υπάρξει η συζήτηση ότι θα γινόταν κουμπάρος τους. Η ρήξη ωστόσο φαίνεται να προκλήθηκε όταν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δεν τον κάλεσαν στον γάμο τους. Η πρόσφατη μάλιστα αναφορά της πρώην παίκτριας του «Survivor» σε συνέντευξή της, λέγοντας ότι δεν κάλεσαν τον Τριαντάφυλλο, καθώς δεν ήταν στη λίστα, προκάλεσε την αντίδραση του τραγουδιστή.
Αρχικά, ο Τριαντάφυλλος δήλωσε πως όσο η Μαριαλέννα Ρουμελιώτη συμμετείχε στο «Survivor All Star» είχε την αμέριστη στήριξη του: «Θα ασχοληθώ με τα παιδάκια πάλι. Κοίτα, τη Μαριαλένα ας της θυμίσω ή να της θυμίσει η μητέρα της ότι στο "All Star" τη στήριζα υπερβολικά σαν τρελός. Πλήρωνα κιόλας. Έστελνα μηνύματα και εγώ και το fan club, όταν τη έγραφαν όλοι. Να της θυμίσει η μητέρα της λοιπόν, τι και πώς. Με αυτήν δεν είχα πρόβλημα».
Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί ενοχλήθηκε με τις δηλώσεις του ζευγαριού στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη»: «Καταρχήν, ήταν ειρωνικά τα παιδάκια στη συνέντευξη στον Φάνη. Εντάξει; Θα μπορούσε στην ερώτηση του Φάνη να πουν: “Παιδιά, τελείωσε αυτό, το σταματάμε εδώ, περιμένω ένα παιδί”. Τώρα το να πεις, “δεν ήταν στα πλάνα και στη λίστα”, αυτά τα ειρωνικά, τέτοια παιδάκια... δεν τα βλέπω αδερφέ. Συγγνώμη, αφιλτράριστα τα λες εσύ, τα λέω κι εγώ αφιλτράριστα. Δεν μου αρέσει να με χλευάζουν. Τα παιδάκια αυτά, όποτε θέλουν να τα πούμε».
«Δεν ήταν καν στα πλάνα να καλέσουμε τον Τριαντάφυλλο»
Κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ στα πλάνα να καλέσουν τον Τριαντάφυλλο στον γάμο τους: «Δεν ήταν καν στα πλάνα να καλέσουμε τον Τριαντάφυλλο. Δεν έπεσε καν στο τραπέζι το όνομα». Ο Σάκης Κατσούλης συμπλήρωσε: «Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ήταν εκείνος για εμάς, την επόμενη ημέρα του γάμου».
Μετά τη συγκεκριμένη δήλωση, ο τραγουδιστής εξέφρασε τον θυμό του δημοσιεύοντας ένα Instagram story με απόσπασμα της συνέντευξης, γράφοντας: «Πριν το "Survivor" ήσουν ο Σάκης, μετά τη στήριξή μου έγινες ο Κατσούλης. Εσύ ήσουν αυτός που ήρθες κοντά μου και εσύ ήσουν αυτός που πρώτος με είπες κουμπάρο. Άντε γεια τώρα πουθενάδες και ξέρετε εσείς. Πόσο δίκιο είχες Αλέξη Παππά και μεγάλε Τζέιμς. Μάλλον στη λίστα είχες τον Λιβάνη Μαριαλένα και σίγουρα ο Σάκης την Κεφαλά. Έλα και φτάνει το δούλεμα. Σας πήρανε χαμπάρι. Άντε γεια».
