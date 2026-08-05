Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Ανήλικη περιφερόταν μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ο 25χρονος πατέρας της
Ανήλικη περιφερόταν μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ο 25χρονος πατέρας της
Το κοριτσάκι το εντόπισαν πολίτες και ενημέρωσαν τις Αρχές
Για το αδίκημα της έκθεσης συνελήφθη ένας 25χρονος πατέρας στη Θεσσαλονίκη, καθώς η ανήλικη κόρη του εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα voria.gr, το μεσημέρι της Τρίτης, διερχόμενοι πολίτες εντόπισαν το ανήλικο κορίτσι να κινείται ασυνόδευτο στους δρόμους του κέντρου, έχοντας προηγουμένως απομακρυνθεί από την οικία της, χωρίς να βρίσκεται υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 25χρονου πατέρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα voria.gr, το μεσημέρι της Τρίτης, διερχόμενοι πολίτες εντόπισαν το ανήλικο κορίτσι να κινείται ασυνόδευτο στους δρόμους του κέντρου, έχοντας προηγουμένως απομακρυνθεί από την οικία της, χωρίς να βρίσκεται υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 25χρονου πατέρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.
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