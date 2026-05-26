H Ιωάννα Τούνη απάντησε σε γυναίκα που της έγραψε «πιο καρναβάλι πεθαίνεις» για το φόρεμα στις Κάννες
«Η κακία λέει πάντα περισσότερα για εκείνον που τη βγάζει, παρά για εκείνον που τη δέχεται. Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους δεν έχουν ανάγκη να μικραίνουν κανέναν για να νιώσουν μεγάλοι» έγραψε η Instagrammer

Ενοχλημένη από τα μηνύματα που της έστειλε μια γυναίκα με αφορμή και το πρόσφατο ταξίδι της στις Κάννες και την παρουσία της στο κόκκινο χαλί με ένα εντυπωσιακό μπλε φόρεμα, εμφανίστηκε η Ιωάννα Τούνη, η οποία εκτός από τα σχόλια που έλαβε από το συγκεκριμένο άτομο, δημοσίευσε και την απάντησή της.

«Πρώτο στο χωριό, τελευταία στην πόλη. Δίνεις χρήματα για τον ναρκισσισμό σου. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος», «πιο ξεφτίλα πεθαίνεις», «πιο καρναβάλι πεθαίνεις», «καταρχάς το φόρεμα σαν πεπιεσμένο χαρτί φαίνεται και το σημαντικότερο ποιος σου έχει πει ότι έχεις ωραίο μπούστο. Ακόμα και να έχεις, το προβάλεις εντελώς λανθασμένα» ήταν μερικά από τα μηνύματα που δέχθηκε η Ιωάννα Τούνη για την εμφάνισή της στις Κάννες αλλά και το ταξίδι της στην Μαδρίτη.https://www.protothema.gr/life-style/article/1821704/ioanna-touni-fagame-porta-sti-madriti-alla-enas-filos-eipe-oti-eimai-modelo-kai-mas-afisane/

Η απάντηση της Τούνη


«Δεν χωράει ειλικρινά ο νους μου την κακία του κόσμου… Άνοιξα σήμερα τυχαία ένα μήνυμα και σκρολάροντας προς τα πάνω συνειδητοποίησα πως η συγκεκριμένη κυρία - ναι, μιλάμε για μηνύματα από γυναίκα προς γυναίκα 🥲 - δεν φαίνεται να έχει πει καλή κουβέντα σε όλη της τη ζωή!» έγραψε στην απάντηση της η Instagrammmer.

«Και κάπου εκεί αναρωτήθηκα πραγματικά: πόσο θυμό, πόση πίκρα και πόση δυστυχία μπορεί να κουβαλά ένας άνθρωπος για να νιώθει την ανάγκη να μειώνει συνεχώς άλλους;» συνέχισε η Ιωάννα Τούνη.

«Εγώ να πω σε αυτό το σημείο βέβαια πως η κακία λέει πάντα περισσότερα για εκείνον που τη βγάζει, παρά για εκείνον που τη δέχεται. Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους δεν έχουν ανάγκη να μικραίνουν κανέναν για να νιώσουν μεγάλοι» πρόσθεσε στην απάντηση-σχολιασμό της.

Κατέληξε, τέλος, γράφοντας: «Αφήνω αυτό εδώ λοιπόν μαζί με τις σκέψεις μου… Και φυσικά και επιλέγω να κάνω focus στα χιλιάδες όμορφα σχόλια και μηνύματα που λαμβάνω επίσης καθημερινά από όλες εσάς συμπεθέρες μου 🫶🏻»
