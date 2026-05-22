Ιωάννα Τούνη για την εμφάνισή της στις Κάννες: Είμαι ένα κορίτσι που ζει τη χολιγουντιανή στιγμή του, ακόμη δεν το πιστεύω
Η influencer περπάτησε στο κόκκινο χαλί του 79ου κινηματογραφικού φεστιβάλ με μία δημιουργία σε μπλε χρώμα
Τον ενθουσιασμό της για την εμφάνισή της στις Κάννες εξέφρασε η Ιωάννα Τούνη, τονίζοντας ότι έζησε μία στιγμή που τη μετέφερε νοερά στο Χόλιγουντ.
Η influencer βρέθηκε για λίγες ώρες στο Φεστιβάλ των Καννών και μοιράστηκε μέσα από αναρτήσεις της στα social media την εμπειρία της. Σε βίντεο που δημοσίευσε την Παρασκευή 22 Μαΐου στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, εμφανίστηκε να ποζάρει στο κόκκινο χαλί με το μπλε στράπλες φόρεμα που επέλεξε για την περίσταση.
Στο βίντεο που ανάρτησε έγραψε: «Είμαι απλώς ένα κορίτσι που ζει τη χολιγουντιανή στιγμή του», ενώ στη λεζάντα πρόσθεσε: «Ακόμη δεν το πιστεύω».
Σε άλλη ανάρτησή της, η Ιωάννα Τούνη περιέγραψε την αναστάτωση που προκάλεσε κατά την παρουσία της στο Φεστιβάλ, εξαιτίας της τουαλέτας που επέλεξε να φορέσει στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης. Καθώς κατευθυνόταν προς την κινηματογραφική αίθουσα για την προβολή ταινίας, μία γυναίκα της έκανε παρατήρηση για τον όγκο του μπλε φορέματός της, θεωρώντας ότι δυσκόλευε τη διέλευση του κόσμου.
Η influencer περιέγραψε το περιστατικό μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, λέγοντας: «Μόλις μου έκανε παρατήρηση μια κυρία ότι το φόρεμά μου δημιουργεί κίνηση στις Κάννες και έχει δίκιο. Της είπα “έχετε απόλυτο δίκιο, προκαλείται κυκλοφοριακή συμφόρηση εξαιτίας του φορέματός μου”».,
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
@j.touni
ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ 🥹 #cannes #cannesfilmfestival #φοργιου #βαιραλ♬ original sound - Poviolinist
