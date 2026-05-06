Χαβιέ Μπαρδέμ για Πενέλοπε Κρουζ: Είναι απίστευτα γαμ@@@@α όμορφη, τη βλέπω να φωτογραφίζεται και λέω «είναι αυτή η γυναίκα μου; Θεέ μου είναι;»
Χαβιέ Μπαρδέμ για Πενέλοπε Κρουζ: Είναι απίστευτα γαμ@@@@α όμορφη, τη βλέπω να φωτογραφίζεται και λέω «είναι αυτή η γυναίκα μου; Θεέ μου είναι;»
Ο Ισπανός ηθοποιός μίλησε για τη σχέση με τη σύζυγό του μετά από 15 χρόνια γάμου
Την αγάπη και τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του, Πενέλοπε Κρουζ, εξέφρασε ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, 15 χρόνια μετά τον γάμο τους, δηλώνοντας ότι ακόμα και σήμερα εκπλήσσεται από την ομορφιά της.
Ο Ισπανός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Variety, μιλώντας αρχικά για το πόσο τυχερός αισθάνεται για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, τονίζοντας: «Αισθάνομαι ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να βρεθώ την ίδια στιγμή, στο ίδιο μέρος στη ζωή με αυτή τη γυναίκα ». Με εμφανή θαυμασμό, ο Μπαρδέμ σχολίασε την εξωτερική εμφάνιση της Κρουζ, δηλώνοντας: «Πάνω απ’ όλα, είναι απίστευτα γαμ@@@@α όμορφη!».
Περιγράφοντας την αντίδρασή του, όταν τη βλέπει σε φωτογραφίσεις, σημείωσε: «Όταν τη βλέπω να φωτογραφίζεται σε περιοδικά, λέω: “Είναι αυτή η γυναίκα μου; Θεέ μου είναι; Πρέπει να είναι!”».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στάθηκε στη σημασία του θαυμασμού μέσα σε μια σχέση, επισημαίνοντας: «Είναι σημαντικό να σέβεσαι και να στηρίζεις τον σύντροφό σου, αλλά και να θαυμάζεις αυτόν τον άνθρωπο γι' αυτό που είναι και για όσα κάνει». Αναφερόμενος στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της, ο ηθοποιός τη χαρακτήρισε με ιδιαίτερα θερμά λόγια: «Είναι ένας καταπληκτικός, όμορφος και καλός άνθρωπος».
Έπειτα, μιλώντας για τη συμπεριφορά της Κρουζ στους ανθρώπους γύρω της, ο Μπαρδέμ πρόσθεσε: «Ο τρόπος που σχετίζεται με την οικογένειά της, με τους φίλους της, με τα παιδιά μας, με εμένα, με τον εαυτό της... Έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν έχω δει ούτε ίχνος κακίας μέσα της».
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1992 στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón, Jamón» και παντρεύτηκε το 2010. Οι δύο ηθοποιοί έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Λέο και τη Λούνα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Ισπανός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Variety, μιλώντας αρχικά για το πόσο τυχερός αισθάνεται για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, τονίζοντας: «Αισθάνομαι ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να βρεθώ την ίδια στιγμή, στο ίδιο μέρος στη ζωή με αυτή τη γυναίκα ». Με εμφανή θαυμασμό, ο Μπαρδέμ σχολίασε την εξωτερική εμφάνιση της Κρουζ, δηλώνοντας: «Πάνω απ’ όλα, είναι απίστευτα γαμ@@@@α όμορφη!».
Περιγράφοντας την αντίδρασή του, όταν τη βλέπει σε φωτογραφίσεις, σημείωσε: «Όταν τη βλέπω να φωτογραφίζεται σε περιοδικά, λέω: “Είναι αυτή η γυναίκα μου; Θεέ μου είναι; Πρέπει να είναι!”».
Javier Bardem calls his wife Penélope Cruz “amazingly f*cking beautiful”: “When I see her being photographed in magazines, I go, ‘Is that my wife? Jesus, is it? It must be!’”— Variety (@Variety) May 5, 2026
"She’s a woman I’m so blessed by having had the chance to be at the same time, in the same place, in… pic.twitter.com/rw8y8Tq5Tu
Έπειτα, μιλώντας για τη συμπεριφορά της Κρουζ στους ανθρώπους γύρω της, ο Μπαρδέμ πρόσθεσε: «Ο τρόπος που σχετίζεται με την οικογένειά της, με τους φίλους της, με τα παιδιά μας, με εμένα, με τον εαυτό της... Έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν έχω δει ούτε ίχνος κακίας μέσα της».
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1992 στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón, Jamón» και παντρεύτηκε το 2010. Οι δύο ηθοποιοί έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Λέο και τη Λούνα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα