Μαρία Παναγοπούλου: Έκανα πίσω για αρκετά χρόνια δεν το μετάνιωσα ποτέ, ο Κώστας Χαρδαβέλλας με έκανε πολύ ευτυχισμένη
Όταν ήρθε το παιδί στη ζωή μας, άρχισα να νιώθω ότι δεν κάνω τίποτα σωστά, ένιωθα ότι είμαι ελλιπής μάνα, δημοσιογράφος, σύντροφος και άνθρωπος, εκμυστηρεύτηκε η χήρα του Κώστα Χαρδαβέλλα
Τις ανασφάλειες που ένιωσε, όταν έφερε στον κόσμο το παιδί, που απέκτησε με τον Κώστα Χαρδαβέλλα, μοιράστηκε η Μαρία Παναγοπούλου. Η δημοσιογράφος και συγγραφέας εξομολογήθηκε πως θεωρούσε ότι ήταν ανεπαρκής ως επαγγελματίας, μητέρα, σύντροφος αλλά και ως άνθρωπος.
Η Μαρία Παναγοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τρίτη 2 Ιουνίου, και μίλησε αρχικά για τα πρώτα της βήματα ως δημοσιογράφος. Θυμούμενη εκείνη την περίοδο, περιέγραψε: «Η δημοσιογραφία ήρθε πολύ νωρίς, όταν μπήκα στο Πάντειο να σπουδάσω Κοινωνιολογία. Τον πρώτο χρόνο κιόλας, ένας θείος μου μ’ έφερε σε επαφή με τον λατρεμένο Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που διάβασε κείμενά μου και μου λέει “Mη σταματήσεις ποτέ να γράφεις”. Το έχω τεράστιο παράσημο αυτό .Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τότε μου είπε, “Καλό όμως είναι να μπεις και στη δουλειά σιγά σιγά”. Και μ’ έστειλε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,4, τότε στην οδό Φιλελλήνων, και μ’ έστειλε στον Κώστα Χαρδαβέλλα να με βοηθήσει να μπω τέλος πάντων στη δουλειά. Ήταν το 1989».
Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε πως, όταν εκείνη και ο Κώστας Χαρδαβέλλας απέκτησαν το παιδί τους, θεωρούσε πως δεν ήταν ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μητρότητας και της δημοσιογραφίας. «Όταν λοιπόν ήρθε το παιδί στη ζωή μας, άρχισα να νιώθω ότι δεν κάνω τίποτα σωστά. Ότι είμαι ελλιπής μάνα, ελλιπής δημοσιογράφος, ελλιπής σύντροφος, ελλιπής άνθρωπος. Δεν μπορούσα να τα συνδυάσω», εκμυστηρεύτηκε.
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι δεν μετάνιωσε ποτέ απομακρύνθηκε για ένα μεγάλο διάστημα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να αφιερωθεί στην ανατροφή του γιου της. «Έκανα πίσω για αρκετά χρόνια. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Με έκανε πολύ ευτυχισμένη. Αλλά δεν το προτείνω κιόλας. Καμιά φορά μου λέει κανείς “Μπράβο”! Τι μπράβο; Είχα την οικονομική πολυτέλεια να το κάνω. Ήμουνα και μικρή κι είχα την ασφάλεια ότι “εντάξει, δεν θα καταστρέψω τα όνειρά μου, προλαβαίνω”», τόνισε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
