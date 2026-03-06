Η Μαρία Παναγοπούλου θυμήθηκε τη γνωριμία της με τον Κώστα Χαρδαβέλλα και την «πληρωμένη» ατάκα του: Δεν ξέραμε ότι θα κατακτήσουμε το «για πάντα»