Η Μαρία Παναγοπούλου θυμήθηκε τη γνωριμία της με τον Κώστα Χαρδαβέλλα και την «πληρωμένη» ατάκα του: Δεν ξέραμε ότι θα κατακτήσουμε το «για πάντα»
Η χήρα του δημοσιογράφου δημοσίευσε επίσης μία φωτογραφία από τις πρώτες τους συναντήσεις

Τη γνωριμία της με τον Κώστα Χαρδαβέλλα θυμήθηκε η Μαρία Παναγοπούλου, καθώς σαν σήμερα θα συμπληρώνονταν 34 χρόνια από εκείνη τη μέρα. Αφού δημοσίευσε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram μία κοινή φωτογραφία τους από εκείνη την εποχή, η χήρα του αείμνηστου δημοσιογράφου περιέγραψε την πρώτη τους συνάντηση και εξομολογήθηκε πως τότε δεν γνώριζαν πως θα μείνουν μαζί μέχρι το τέλος της ζωής του.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της: «Παρασκευή ήταν και τότε, 6 Μαρτίου 1992. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι την αποδέχτηκα κυρίως γιατί λατρεύω τον Νταλάρα και γιατί τραγουδάει στην πόλη μου. Αλλιώς θα είχα μάλλον αρνηθεί. Είχα αλλά πράγματα να κάνω" σου είπα με αμυντική ευθύτητα όταν βγήκαμε από εκείνη την πρώτη και μοιραία συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά».

Ακολούθως, η Μαρία Παναγοπούλου πρόσθεσε: «''Παρακαλώ. Η αλήθεια είναι ότι αν είχες αρνηθεί δεν θα σου τηλεφωνούσα ξανά. Έχω κι εγώ αλλά πράγματα να κάνω" μου απάντησες γελώντας».

«Η φωτογραφία είναι λίγους μήνες μετά. Δεν ξέραμε ακόμη ότι τελικά θα κατακτήσουμε το "για πάντα". Μόνο ότι το θέλαμε και οι δυο πολύ. Κόντρα στη λογική», έγραψε κλείνοντας.

