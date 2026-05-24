Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Το ευχαριστήριο βίντεο στο Φεστιβάλ των Καννών για τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα - Ζήτω ο κινηματογράφος, είπε

στην τελετή λήξης του

Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα που έλαβε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «ζήτω ο κινηματογράφος».

79ο κινηματογραφικό φεστιβάλ

Ιζαμπέλ Ιπέρ παρέλαβε τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα εκ μέρους της Στρέιζαντ και στη συνέχεια α

Μπάρμπρα Στρέιζαντ έκανε ιδιαίτερη

Παράλληλα, η Στρέιζαντ εξέφρασε τη λύπη της που δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στις Κάννες, σημειώνοντας ότι θα ήθελε να παραστεί για να γιορτάσει τη διάκριση και να συναντήσει συναδέλφους από τον χώρο του κινηματογράφου.