Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Το ευχαριστήριο βίντεο στο Φεστιβάλ των Καννών για τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα - Ζήτω ο κινηματογράφος, είπε
Μέσω ενός βίντεο ευχαρίστησε η Μπάρμπρα Στρέιζαντ στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ των Καννών για τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα που έλαβε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «ζήτω ο κινηματογράφος».
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια απουσίαζε από το 79ο κινηματογραφικό φεστιβάλ λόγω τραυματισμού στο γόνατο, ωστόσο έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα μέσω βίντεο, στο οποίο αναφέρθηκε στην καριέρα της, την πορεία της ως σκηνοθέτιδα και τη δύναμη του κινηματογράφου να ενώνει ανθρώπους.
Το βράδυ του Σαββάτου 23 Μαρτίου, η Ιζαμπέλ Ιπέρ παρέλαβε τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα εκ μέρους της Στρέιζαντ και στη συνέχεια ακολούθησε προβολή αποσπασμάτων από γνωστές ταινίες της, όπως τα «The Way We Were», «Funny Girl», «A Star is Born» και «The Mirror Has Two Faces», πριν εμφανιστεί η ίδια η ηθοποιός και τραγουδίστρια στη μεγάλη οθόνη του Palais, και δεχτεί θερμό χειροκρότημα.
Η ίδια περιέγραψε στο εκτενές μήνυμά της πώς ήρθε σε επαφή με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο από νεαρή ηλικία, μέσα από αίθουσα κοντά στο σχολείο της που πρόβαλλε ταινίες δημιουργών όπως ο Φρανσουά Τρυφό, ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, ο Φεντερίκο Φελίνι και ο Ακίρα Κουροσάβα, σημειώνοντας ότι οι εικόνες αυτές την επηρέασαν βαθιά και την ώθησαν να γίνει ηθοποιός.
Αναφερόμενη στη συνέχεια της καριέρας της, τόνισε ότι ήδη από νωρίς άρχισε να αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο με τη ματιά της σκηνοθέτιδας, προσπαθώντας να κατανοήσει τη συνολική αφήγηση μιας ταινίας και να διαμορφώνει προτάσεις για την ιστορία.
Δείτε βίντεο
Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ταινία «Yentl» (1981), την πρώτη της σκηνοθετική δουλειά, σημειώνοντας ότι χρειάστηκαν 15 χρόνια για να υλοποιηθεί, καθώς αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω του ότι ήταν γυναίκα και ηθοποιός που ήθελε να σκηνοθετήσει, με τα στούντιο αρχικά να απορρίπτουν το πρότζεκτ. Όπως είπε, η επιμονή και το πάθος της για το συγκεκριμένο έργο αντικατοπτρίζουν, όπως σημείωσε, τη γενικότερη δημιουργική δύναμη των κινηματογραφιστών που συμμετέχουν στο φεστιβάλ.
Παράλληλα, η Στρέιζαντ εξέφρασε τη λύπη της που δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στις Κάννες, σημειώνοντας ότι θα ήθελε να παραστεί για να γιορτάσει τη διάκριση και να συναντήσει συναδέλφους από τον χώρο του κινηματογράφου. Κλείνοντας, εξέφρασε τη χαρά της για τη διοργάνωση και τη δύναμη του κινηματογράφου να ενώνει ανθρώπους σε μια «διαρκώς πιο διχασμένη» εποχή, λέγοντας: «Ευχαριστώ πολύ και ζήτω ο κινηματογράφος».
Barbra Streisand sends a thank-you video message to the #Cannes Film Festival for her honorary Palme d'Or: "Merci beaucoup and vive le cinéma!"— Variety (@Variety) May 23, 2026
She is unable to attend the the festival after a knee injury. https://t.co/PEKXZKzWJq pic.twitter.com/ZndKx2rcTn
