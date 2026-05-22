Ποια είναι η σχέση του Σταύρου Φλώρου με την οικογένεια του 15χρονου Τηλέμαχου που πέθανε για να σώσει τα αδέρφια του από φωτιά

Στη συνέχεια, μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα η οικογένεια του Σταύρου Φλώρου μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης του Survivor, εξηγώντας πως γνωρίζει από προσωπική εμπειρία το βάρος μιας τέτοιας δοκιμασίας. Όπως δήλωσε:

Σε άλλο σημείο, η μητέρα του Τηλέμαχου αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους γονείς του 22χρονου, μιλώντας για την προσφορά και τη στάση ζωής τους:

Ο παίκτης του Survivor βρίσκεται στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζεται η αποκατάστασή του μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στη θάλασσα του Αγίου Δομίνικου. Ο 22χρονος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό. Ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.



Η τραγική ιστορία με τον θάνατο του 15χρονου Τηλέμαχου



Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου του 2012 στη Μεσορόπη του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα. Ο Γιώργος Τσιμιρίκας και η σύζυγός του Ειρήνη είχαν μεταβεί μαζί με έξι από τα δέκα παιδιά τους στο σπίτι των παππούδων στο χωριό, όταν ξέσπασε φωτιά από ξυλόσομπα, έπειτα από σπίθα που πετάχτηκε και επεκτάθηκε γρήγορα στο σπίτι.





Την πυρκαγιά αντιλήφθηκαν πρώτοι οι παππούδες, ενώ οι γονείς μαζί με τέσσερα από τα έξι παιδιά τους, ανάμεσά τους και ο 15χρονος Τηλέμαχος, κατάφεραν αρχικά να βγουν από το φλεγόμενο σπίτι. Λίγο αργότερα, διαπίστωσαν ότι μέσα στο σπίτι είχαν εγκλωβιστεί ο πεντάχρονος Ανδρέας και ο εννιάχρονος Γεράσιμος. Τότε, ο Τηλέμαχος επέστρεψε μέσα στις φλόγες στην προσπάθειά του να σώσει τα δύο αδέρφια του, χάνοντας τη ζωή του. Ο θάνατος των τριών παιδιών και η αυτοθυσία του 15χρονου είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Μετά από βράβευση που είχε γίνει στη μνήμη του παιδιού, η μητέρα του, Ειρήνη Τσιμιρίκα, είχε δηλώσει για τον γιο της: «Είχε πλούσια καρδιά, είχε μεγάλη προσφορά στον άνθρωπο. Άριστος μαθητής. Είχε όραμα ο Τηλέμαχος».

Δεν είπα τίποτα άλλο. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε και μια οικογένεια πληγωμένη. Έχουμε πληγεί από αυτά τα θέματα και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Θυμόμαστε τα παλιά. Είμαστε πικραμένοι άνθρωποι εμείς, και όταν περάσεις από αυτόν τον δρόμο, γιατί έχει μακρύ δρόμο το παιδί μπροστά του, θα αφήσει ένα πλήγμα στο παιδί και σε όλη την οικογένεια, έχει πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Η προσευχή μας και επί του έργου. Ό,τι μπορεί ο καθένας από το μετερίζι του προσφέρει με τις δυνάμεις του. Έχει ο άνθρωπος δρόμο μπροστά του, έχει να περάσει από πολλά κύματαΑξιόλογη οικογένεια. Έκαναν από αγάπη και ιδεολογία τα παιδιά, δεν έγιναν έτσι. Ενσυνείδητα έγινε αυτή η οικογένεια. Συμπαραστάτης η σύζυγος, η Δέσποινα είναι μία άξια κοπέλα. Είναι δραστήρια, έχει αγάπη στα παιδιά, προσφορά. Ο Λάκης έχει μεγάλη προσφορά στον συνάνθρωπο, τρέχει για τα πάντα, για όλους. Κατορθώνει πολλά πράγματα