Νέα στοιχεία για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Δύο ορειβάτες βοήθησαν τον Τζόναθαν Άντικ μετά την πτώση του πατέρα του στο Μονσεράτ

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του επιχειρηματία, ιδρυτή της Mango και ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Καταλονίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 έπειτα από πτώση σε ορεινή διαδρομή στο Μονσεράτ της Ισπανίας.Ο γιος του,ο οποίος κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία, αφέθηκε την Τρίτη ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ Σύμφωνα με την ισπανική La Vanguardia, στις 14 Δεκεμβρίου 2024 πατέρας και γιος είχαν μεταβεί στην περιοχή του Μονσεράτ και στάθμευσαν τα οχήματά τους στο πάρκινγκ της Κογμπατό, από όπου ξεκινά το μονοπάτι Les Feixades. Πρόκειται για μία σχετικά εύκολη αλλά ολισθηρή διαδρομή που συνδέει τις σπηλιές Σαλνίτρε με το μοναστήρι του Μονσεράτ.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μόλιςμετά την έναρξη της πεζοπορίας, ο 71χρονος επιχειρηματίαςκαι υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο, ο Τζόναθαν Άντικ τέσσερα λεπτά μετά το περιστατικό φέρεται να πραγματοποίησε την πρώτη του τηλεφωνική κλήση, η οποία ήταν στην πρώην σύντροφο του πατέρα του, Εστεφάνια Κνουθ και δύο λεπτά μετά κάλεσε το 1Περίπου, δύο ορειβάτες που βρίσκονταν στην περιοχή πλησίασαν τον Τζόναθαν Άντικ, ακούγοντας τις φωνές αγωνίας του.Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η La Vanguardia, ο Τζόναθαν Άντικ, πίστεψε αρχικά ότι επρόκειτο για αστυνομικούς που έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Οι δύο άνδρες διαπίστωσαν ότι ήταν αποπροσανατολισμένος και προσπάθησαν να συνδράμουν, με έναν εξ αυτών να παίρνει το κινητό τηλέφωνο του Τζόναθαν Άντικ ώστε να εξηγήσει ο ίδιος στο 112 το ακριβές σημείο όπου βρίσκονταν.Στη συνέχεια, οι ορειβάτες τον συνόδευσαν πίσω στο μονοπάτι, όπου συνάντησαν έναν από τους πρώτους αστυνομικούς που είχε φτάσει στην περιοχή.Ωστόσο, οι καταθέσεις των δύο ορειβατώνστη δικογραφία, καθώς οι ερευνητές έκριναν ότι δεν είχαν άμεση γνώση του περιστατικού, αφού ήρθαν σε επαφή με τον γιο του θύματος αρκετή ώρα μετά την πτώση.Αντίθετα, κατατέθηκαν μαρτυρίες από υπάλληλο φύλαξης των σπηλαίων, η οποία ανέφερε ότι δεν είδε ούτε άκουσε κάτι λόγω της θέσης στην οποία βρισκόταν, καθώς και από αστυνομικό της τοπικής αστυνομίας που μετέβη στο σημείο μετά το δυστύχημα.Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά την ανάληψη της έρευνας από τη δικαστή Ρακέλ Νιέτο Γκαλβάν, η οποία ανέλαβε καθήκοντα στο δικαστήριο της Μαρτορέλ τον Ιούνιο του 2025.Σε αντίθεση με την προκάτοχό της, η δικαστής φέρεται να υιοθέτησε την εκτίμηση των αστυνομικών ότι ο Τζόναθαν Άντικ δεν περιέγραφε με ακρίβεια όσα συνέβησαν την ημέρα του θανάτου του πατέρα του.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται φωτογραφίες από ίχνη πατημάτων στο σημείο της πτώσης, καθώς και τεχνική έκθεση της ορειβατικής μονάδας της αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία τα συγκεκριμένα ίχνη θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί σκόπιμα για να δοθεί η εντύπωση γλιστρήματος.



Οι ερευνητές επισήμαναν επίσης αντιφάσεις στις καταθέσεις του κατηγορούμενου, ενώ η δικαστής ενέκρινε την κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου.



Υπενθυμίζεται ότι ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο σπίτι όπου διαμένει με τη σύζυγό του, Πάουλα Νάτα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενημερώθηκε από αστυνομικό ότι συλλαμβάνεται για το θάνατο του πατέρα του και του δόθηκε η δυνατότητα να επικοινωνήσει με δικηγόρο. Μετά την καταβολή εγγύησης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ αφέθηκε ελεύθερος.