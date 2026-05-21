Χόρτον - Τάκερ: Συναντήθηκα χθες βράδυ με τον Ναν, μου είπε να συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου
Οι δηλώσεις του μπασκετμπολίστα της Φενέρ στην τελευταία προπόνηση πριν τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
Ο Τάλεν Χόρτον - Τάκερ όλοι περιμένουν να... τραβήξει το κουπί στον ημιτελικό της Παρασκευής (18:00) με τον Ολυμπιακό στο Τ-Center και να οδηγήσει την Φενέρ στον τελικό της Κυριακής στο Final-4 της Euroleague.
Ο Αμερικανός άσος μίλησε πριν από την τελευταία προπόνηση της Φενέρ στο T-Center και αποκάλυψε πως συναντήθηκε με τον Κέντρικ Ναν και του έδωσε συμβουλές.
Οι δηλώσεις του Χόρτον-Τάκερ
«Είναι λίγο αστείο, ήμουν μαζί με τον Ναν χθες το βράδυ, είχαμε μία όμορφη κουβέντα. Φυσικά, μου ευχήθηκε τα καλύτερα. Σίγουρα θα ήταν ωραίο κατόρθωμα να κερδίσω την Ευρωλίγκα στην πρώτη μου σεζόν και να έχω All-Time κατορθώματα και όλα αυτά, αλλά το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Νιώθω πως έχω βάλει τον εαυτό μου σε μία καλή θέση για την καριέρα μου εδώ.
Να συνεχίσω να παίζω σκληρά και να είμαι ο εαυτός μου. Πολλοί στην Ευρωλίγκα ξέρουν τι παίκτης είμαι και νομίζω πως υπάρχει ένα νέο επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Αλλά δεν βλέπω προβλήματα με το πού είμαι τώρα. Αν συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου νομίζω θα είμαι σε καλή θέση και αυτό βοηθάει την ομάδα μας».
