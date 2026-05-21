Μικρή ένταση έξω από το «Ολύμπιον» πριν ξεκινήσει η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού - Δεν επέτρεπαν την είσοδο στους πολίτες
ΕΛΛΑΔΑ
Μαρία Καρυστιανού

Το πλήθος αντέδρασε όταν τους ενημέρωσαν πως καλύφθηκαν όλες οι θέσεις των καθήμενων και δεν είχαν υπολογιστεί όρθιοι

Μικρή ένταση σημειώθηκε έξω από το «Ολύμπιον» όπου η Μαρία Καρυστιανού αναμενόταν να παρουσιάσει το κόμμα της, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών».

Οι πόρτες, για το κοινό άνοιξαν στις 18:10 και οι υποστηρικτές της Μαρίας Καρυστιανού, οι οποίοι περίμεναν από νωρίς στο σημείο, ξεκίνησαν να μπαίνουν στο «Ολύμπιον».

Ωστόσο, σημειώθηκε μικρή ένταση καθώς οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης ανακοίνωσαν λίγο πριν τις 18:50 ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος άλλων πολιτών, καθώς ο χώρος είχε γεμίσει.



Στην εξήγηση που έδωσαν στους συγκεντρωμένους ανέφεραν ότι είχε υπολογιστεί η παρουσία μόνο καθήμενων, και όχι ορθίων, με το πλήθος να αντιδρά, ζητώντας να ανοίξουν οι πόρτες.

Τελικά, η ένταση αποκλιμακώθηκε λίγη ώρα αργότερα.
