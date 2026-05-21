Αραμπατζή: Η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει μηδενική ζημιά και μηδενικό παράνομο όφελος
Στη δικογραφία αναφέρομαι για μηδέν ευρώ ζημιά, μηδέν ευρώ παράνομο όφελος, μηδέν ευρώ εκταμίευση, είπε χαρακτηριστικά η βουλευτής Σερρών της ΝΔ
Προσπάθεια πολιτικής ενοχοποίησής της κατήγγειλε η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, μιλώντας στη συζήτηση για τις προτάσεις σύστασης προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ., σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει ούτε μία πράξη τους που να συνιστά αδίκημα.
«Στη δικογραφία αναφέρομαι για μηδέν ευρώ ζημιά, μηδέν ευρώ παράνομο όφελος, μηδέν ευρώ εκταμίευση. Κι όμως, γι’ αυτό το μηδέν στήθηκε επιχείρηση πολιτικής ενοχοποίησης», τόνισε, μιλώντας στους βουλευτές, λίγο πριν γίνει η ψηφοφορία.
Η κυρία Αραμπατζή κατήγγειλε επί μήνες τοξικότητα και διασυρμό, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί. Παράλληλα, υποστήριξε ότι μια σειρά δικαιωμάτων της δεν τηρήθηκε, ενώ η ίδια διασυρόταν ως εμπλεκόμενη στη δικογραφία και χωρίς η ίδια να έχει τίποτα στα χέρια της για ν α αμυνθεί.
«Μηδέν ευρώ σε όλα»
Η βουλευτής Σερρών αναφέρθηκε σε δύο συγκεκριμένα περιστατικά που εμπεριέχονται στη δικογραφία.
Στο πρώτο, όπως υποστήριξε, παραγωγός από το Δημητρίτσι Σερρών, της ζήτησε να μάθει πότε θα καταβληθεί υπόλοιπο επιδότησης του 2018. «Ρώτησα τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ πότε θα πληρωθεί. Δεν ζήτησα χαριστική μεταχείριση, ούτε να παρακαμφθεί καμία διαδικασία», υποστήριξε. Όπως ανέφερε, ο παραγωγός δεν έχει ακόμη εισπράξει το υπόλοιπο της επιδότησης μέχρι σήμερα, επικαλούμενη την ΑΑΔΕ ότι οι πληρωμές του 2018 αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 30 Μαΐου 2026.
Στο δεύτερο, κτηνοτρόφος από την Ηλιοκώμη Σερρών, λόγω προβλήματος υγείας, ζήτησε να υπάρξει ανθρώπινη αντιμετώπιση σε προγραμματισμένο έλεγχο, καθώς πρόσφατα είχε χειρουργηθεί. «Ο έλεγχος έγινε κανονικά, χωρίς παράταση, χωρίς παρέκκλιση. Πόρισμα: μηδέν ευρήματα», είπε η κυρία Αραμπατζή.
Η κυρία Αραμπατζή απευθύνθηκε και στους βουλευτές που είναι νομικοί, σημειώνοντας ότι «Αν θεωρήσουμε ότι ο βουλευτής που τηλεφωνεί στον πρόεδρο ενός οργανισμού διαπράττει αδίκημα, αύριο κανείς δεν θα τολμήσει να σηκώσει το τηλέφωνο. Και ο κοινοβουλευτισμός θα έχει πεθάνει σιωπηλά» και ζήτησε να διαβάσουν προσεκτικά τη δικογραφία, που όπως είπε, αποδεικνύει την αθωότητά της.
