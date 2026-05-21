Σοβαρά προβλήματα μετά από πλημμύρες στη Νέα Υόρκη, γυναίκα παρασύρεται από ρεύμα μόλις κατεβαίνει από λεωφορείο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πλημμύρες Νέα Υόρκη Λεωφορείο Αυτοκίνητα Μετρό

Σοβαρά προβλήματα μετά από πλημμύρες στη Νέα Υόρκη, γυναίκα παρασύρεται από ρεύμα μόλις κατεβαίνει από λεωφορείο, δείτε βίντεο

Άνθρωποι ανέβηκαν στην οροφή των αυτοκινήτων τους προκειμένου να προστατευθούν, έκλεισαν σταθμοί μετρό, άτομα στέκονταν όρθια σε παγκάκι σε μία στάση λεωφορείου, καθώς η στάθμη του νερού είχε αυξηθεί επικίνδυνα

Σοβαρά προβλήματα μετά από πλημμύρες στη Νέα Υόρκη, γυναίκα παρασύρεται από ρεύμα μόλις κατεβαίνει από λεωφορείο, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σφοδρές πλημμύρες σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης (20/5) στη Νέα Υόρκη μετά από έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες με αποτέλεσμα η μετακίνηση των πολιτών να πραγματοποιείται με μεγάλη δυσκολία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, αρκετοί οδηγοί αναγκάστηκαν να ανέβουν στην οροφή των αυτοκινήτων τους προκειμένου να προστατευθούν.

Ένα τρομακτικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει τη στιγμή που μία επιβάτις κατεβαίνει από ένα λεωφορείο και παρασύρεται από τα ορμητικά ρεύματα. Ένας πολίτης προσπαθεί να την πιάσει από το χέρι και να τη σηκώσει αλλά δεν προλαβαίνει.

Στο Κουίνς παρατηρήθηκαν τα πιο ακραία φαινόμενα. Διακόπηκαν πολλά δρομολόγια μετρό, καθώς ορμητικά νερά κατέβαιναν τις σκάλες σταθμών. Πολλοί δρόμοι έκλεισαν με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να μην μπορούν να φτάσουν σπίτι τους.

Ένα άλλο βίντεο στο διαδίκτυο αποτυπώνει δύο άτομα να στέκονται όρθια σε παγκάκι σε μία στάση λεωφορείου προκειμένου να μη βραχούν, καθώς η στάθμη του νερού είχε αυξηθεί επικίνδυνα.

Κλείσιμο
Άλλοι προσπαθούσαν με σκούπες να κατευθύνουν τα νερά της πλημμύρας προς τους υπονόμους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Επιπλέον, λόγω της καταιγίδας ξεριζώθηκαν δέντρα προκαλώντας υλικές ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ κατέληξαν στη μέση του δρόμου εμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

Ήταν «μία από τις χειρότερες πλημμύρες που έχω δει», δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής.

Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να αποκλείσουν μια υπόγεια διάβαση κοντά στην 78η Οδό όταν δύο αυτοκίνητα παγιδεύτηκαν. «Ήταν βίαιο και πολύ, πολύ γρήγορο», είπε η Christina Moloon στο CBS, περιγράφοντας τη σφοδρότητα του νερού.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης