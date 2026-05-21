Σοβαρά προβλήματα μετά από πλημμύρες στη Νέα Υόρκη, γυναίκα παρασύρεται από ρεύμα μόλις κατεβαίνει από λεωφορείο, δείτε βίντεο
Άνθρωποι ανέβηκαν στην οροφή των αυτοκινήτων τους προκειμένου να προστατευθούν, έκλεισαν σταθμοί μετρό, άτομα στέκονταν όρθια σε παγκάκι σε μία στάση λεωφορείου, καθώς η στάθμη του νερού είχε αυξηθεί επικίνδυνα
Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, αρκετοί οδηγοί αναγκάστηκαν να ανέβουν στην οροφή των αυτοκινήτων τους προκειμένου να προστατευθούν.
Ένα τρομακτικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει τη στιγμή που μία επιβάτις κατεβαίνει από ένα λεωφορείο και παρασύρεται από τα ορμητικά ρεύματα. Ένας πολίτης προσπαθεί να την πιάσει από το χέρι και να τη σηκώσει αλλά δεν προλαβαίνει.
Στο Κουίνς παρατηρήθηκαν τα πιο ακραία φαινόμενα. Διακόπηκαν πολλά δρομολόγια μετρό, καθώς ορμητικά νερά κατέβαιναν τις σκάλες σταθμών. Πολλοί δρόμοι έκλεισαν με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να μην μπορούν να φτάσουν σπίτι τους.
😳 NYC: A woman was swept away by heavy rain while trying to exit a city bus.
Ένα άλλο βίντεο στο διαδίκτυο αποτυπώνει δύο άτομα να στέκονται όρθια σε παγκάκι σε μία στάση λεωφορείου προκειμένου να μη βραχούν, καθώς η στάθμη του νερού είχε αυξηθεί επικίνδυνα.
Water rushed down the stairs at a subway station in Brooklyn's Grand Army Plaza during Wednesday's storm.
Άλλοι προσπαθούσαν με σκούπες να κατευθύνουν τα νερά της πλημμύρας προς τους υπονόμους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
New York City is currently in a flood 😭
Επιπλέον, λόγω της καταιγίδας ξεριζώθηκαν δέντρα προκαλώντας υλικές ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ κατέληξαν στη μέση του δρόμου εμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.
Ήταν «μία από τις χειρότερες πλημμύρες που έχω δει», δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής.
Thunderstorms Bring Flash Floods to NYC
Flash flooding submerged multiple vehicles across parts of Queens and Brooklyn in New York City after torrential downpours dumped roughly 2 inches of rain in less than an hour, according to New York State Mesonet data.
Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να αποκλείσουν μια υπόγεια διάβαση κοντά στην 78η Οδό όταν δύο αυτοκίνητα παγιδεύτηκαν. «Ήταν βίαιο και πολύ, πολύ γρήγορο», είπε η Christina Moloon στο CBS, περιγράφοντας τη σφοδρότητα του νερού.
🇺🇸 Scenes from New York City, with roads literally turning into rivers and the infrastructure not ready for it.
It flooded in 2021 after Hurricane Ida. It flooded in 2023. It flooded tonight.
