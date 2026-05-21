Ο Τραμπ λέει ότι θα μιλήσει προσωπικά με τον πρόεδρο της Ταϊβάν σπάζοντας μια παράδοση σχεδόν 50 ετών
Αντιδρά το Πεκίνο στη πρόθεση του Αμερικανού προέδρου που σχετίζεται με την πώληση όπλων αξίας 14 δισ. δολαρίων
Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα συζητήσει προσωπικά με τον ηγέτη της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε σχετικά με μια πιθανή πώληση όπλων ύψους 14 δισ. δολαρίων, κίνηση που συνιστά ριζική απόκλιση από τη διπλωματική παράδοση.
Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ταϊβάν δεν έχουν επικοινωνήσει απευθείας από το 1979, όταν η Ουάσιγκτον διέκοψε τις επίσημες σχέσεις με την Ταϊβάν για να αναγνωρίσει την κινεζική κυβέρνηση στο Πεκίνο.
Η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν ως έδαφός της και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να την καταλάβει με τη βία. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το νησί και είναι υποχρεωμένες δια νόμου να του παρέχουν μέσα αυτοάμυνας, αλλά διατηρούν τις διπλωματικές του σχέσεις με την Κίνα.
Ως εκλεγμένος πρόεδρος το 2016, ο Τραμπ δέχτηκε τηλεφώνημα από την τότε ηγέτιδα της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-γουέν, προκαλώντας την οργή του Πεκίνου, υπενθυμίζει ο Guardian.
Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη αν σχεδίαζε να μιλήσει με τον Λάι πριν λάβει απόφαση σχετικά με τις πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε: «Θα του μιλήσω. Μιλάω σε όλους. Θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα της Ταϊβάν».
Επίσης, χαρακτήρισε τη σχέση του με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι ως «εκπληκτική», μετά τη διήμερη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα.
Όταν ρωτήθηκε για την πιθανή συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Λάι, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι η Κίνα «αντιτίθεται σθεναρά στις επίσημες ανταλλαγές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ταϊβάν», καθώς και στις πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ προς την Ταϊβάν. Ζήτησε μάλιστα από τις ΗΠΑ «να μην στέλνει λανθασμένα μηνύματα στις αποσχιστικές δυνάμεις της Ταϊβάν».
