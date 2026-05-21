Ρούμπιο: «Ανέφικτη» μια συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν αν επιβληθούν διόδια στα Στενά του Ορμούζ
Επίθεση από τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στο ΝΑΤΟ επειδή «αρνείται να κάνει το παραμικρό» στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν

Μια πιθανή διπλωματική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα ήταν πρακτικά ανέφικτη, εάν η Τεχεράνη προχωρούσε στην επιβολή συστήματος διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

Παράλληλα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού στο Ιράν θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην προώθηση διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ενδείξεις προόδου στη διαδικασία.

«Πιστεύω ότι οι Πακιστανοί θα μεταβούν στην Τεχεράνη σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα προωθήσει τα πράγματα», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Σε πιο αιχμηρό τόνο, ο Ρούμπιο εξαπέλυσε επίθεση σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τις ότι «αρνούνται να κάνουν το παραμικρό» για να στηρίξουν τις ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν.

Λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, σημείωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν ζητά να στείλουν στρατεύματα ή μαχητικά αεροσκάφη», ωστόσο υποστήριξε πως ορισμένοι σύμμαχοι αποφεύγουν οποιαδήποτε συνεισφορά, προσθέτοντας: «Αυτό μας έχει ενοχλήσει πολύ».

