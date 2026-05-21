Καβγάς Καιρίδη με Κωνσταντοπούλου: Είστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής - Είσαι αρνητής της γενοκτονίας των Ποντίων

Στο ίδιο πλαίσιο κατηγόρησε την κυβέρνηση για απύθμενο θράσος και έλλειψη ορίων: «Εσείς έχετε τον Βορίδη με τα τσεκούρια, τον Γεωργιάδη τον αρνητή νεκρών του Πολυτεχνείου, τον Πλεύρη που καλεί για νεκρούς στα σύνορα, και παριστάνετε ότι αντιμάχεστε τη Χρυσή Αυγή, ενώ “υιοθετήσατε” τον εκπρόσωπο του Κασιδιάρη, τον Φλώρο. Και τον προσφωνείτε “Κώστα μου” και τον χαϊδεύετε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα σας να ψηφίζει τα νομοσχέδιά σας. Έχετε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, που το 2013 αρθρογράφησε και είπε ότι πρόσωπο της χρονιάς είναι ο Μιχαλολιάκος. Και ανταγωνιστής του Μιχαλολιάκου είναι ο τσεκουροφόρος Βορίδης, που τον καλύψατε στην προηγούμενη ψηφοφορία με τις επιστολικές».είπε ο κ. Καιρίδης, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στον χαρακτηρισμό «». «Με συγκλονίζει ως Έλληνα Πόντιο ο ίδιος και απόγονο θυμάτων της γενοκτονίας», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτά που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου «. Αυτά που λέτε, δεν πρωτοτυπείτε, τα είπε χθες ο Χύτας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, που δεν είναι ούτε ελληνική, ούτε λύση, και το 2019 ο Μιχαλολιάκος και είδατε που κατέληξε».Μάλιστα, ο κ. Καιρίδης άφησε αιχμές για πανικό, εξαιτίας του κόμματος που ανακοινώνει η Μαρία Καρυστιανού. «Έρχεται το πρωτότυπο. Και ο λαός, μεταξύ πρωτότυπου και ιμιτασιόν, θα επιλέξει το πρωτότυπο», είπε.Παράλληλα, ανέφερε ότι η ύβρις ήταν βαρύτατη. «Προσέξτε τα φασιστικά, γιατί το να λέτε ότι δεν είστε (σ.σ. εννοεί φασίστας) δεν σημαίνει ότι δεν είστε. Αυτά τα λέτε εσείς, η Ελληνική Λύση και ο Μιχαλολιάκος. Ταυτίζεστε με τον χρυσαυγιτισμό».