Καβγάς Καιρίδη με Κωνσταντοπούλου: Είστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής - Είσαι αρνητής της γενοκτονίας των Ποντίων
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Δημήτρη Καιρίδη πως «εξαφανίζεται κάθε φορά που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά».
Βαρύτατους χαρακτηρισμούς αντάλλαξαν στη Βουλή Ζωή Κωνσταντοπούλου και Δημήτρης Καιρίδης, κατά τη συζήτηση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ / Νέας Αριστεράς για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση των Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατά την παρέμβασή της, η κυρία Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον κ. Καιρίδη «αρνητή της γενοκτονίας των Ποντίων» και τον κατηγόρησε ότι «εξαφανίζεται κάθε φορά που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά».
«Αισθάνομαι έναν οίκτο. Είμαστε εξοργισμένοι με τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεστε τους θεσμούς αλλά και σας λυπάμαι. Τρεις άνθρωποι μείνατε για να στηρίζετε πλειοψηφία. Ο κ. Καιρίδης, που εξαφανίζεται κάθε φορά που μιλάμε για ελληνοτουρκικά. Και χθες μπαζώσατε τη διαδικασία εξέτασης του Δεμίρη», είπε.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου έστρεψε τα βέλη της και κατά του Μακάριου Λαζαρίδη, λέγοντας ότι «το τερμάτισε, είπε ότι είναι σκευωρία ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ο ίδιος που είπε ότι έχει τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο και μετά μπέρδεψε με το μι με το νι. Αυτοί είστε, αυτοί που λέτε ότι δεν υπήρχε έγκλημα», και πρόσθεσε ότι «το άρθρο 86 του Συντάγματος πρέπει να καταργηθεί και όχι να το κόψετε και να το ράψετε. Η κατάστασή σας είναι για λύπηση», είπε.
«Είστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής, να σας χαίρονται οι πρώην σύντροφοί σας που σας έκαναν πρόεδρο της Βουλής, και όσοι παριστάνουν τους αριστερούς γι’ αυτά τα ανερμάτιστα και χρυσαυγίτικα που ήρθατε να μας πείτε. Τίποτε άλλο, ντροπή και αίσχος», τόνισε.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλησε να πάρει τον λόγο επί προσωπικού, με την Όλγα Γεροβασίλη να την καλεί να κάνει την παρέμβασή της μετά την ομιλία της κυρίας Πέτης Πέρκα, που ανέβαινε στο βήμα της Βουλής.
«Θα το συνεχίσετε μετά», είπε η κυρία Γεροβασίλη, ενώ ο Σπύρος Μπιμπίλας ρώτησε τον κ. Καιρίδη: «Μας είπατε Χρυσή Αυγή. Είμαστε εμείς Χρυσή Αυγή;».
Απαντώντας επί προσωπικού στον κ. Καιρίδη, η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «τολμάει να κατηγορήσει αυτούς που αγωνίζονται κατά του φασισμού, κατά του ναζισμού, κατά της Χρυσής Αυγής και των εγκλημάτων της Χρυσής Αυγής, την ίδια ώρα που εσείς έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής μέσα στο κόμμα σας».
«Είστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής»Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε στην απάντησή του ο κ. Καιρίδης, χαρακτηρίζοντας την κ. Κωνσταντοπούλου «άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής».
Στο ίδιο πλαίσιο κατηγόρησε την κυβέρνηση για απύθμενο θράσος και έλλειψη ορίων: «Εσείς έχετε τον Βορίδη με τα τσεκούρια, τον Γεωργιάδη τον αρνητή νεκρών του Πολυτεχνείου, τον Πλεύρη που καλεί για νεκρούς στα σύνορα, και παριστάνετε ότι αντιμάχεστε τη Χρυσή Αυγή, ενώ “υιοθετήσατε” τον εκπρόσωπο του Κασιδιάρη, τον Φλώρο. Και τον προσφωνείτε “Κώστα μου” και τον χαϊδεύετε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα σας να ψηφίζει τα νομοσχέδιά σας. Έχετε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, που το 2013 αρθρογράφησε και είπε ότι πρόσωπο της χρονιάς είναι ο Μιχαλολιάκος. Και ανταγωνιστής του Μιχαλολιάκου είναι ο τσεκουροφόρος Βορίδης, που τον καλύψατε στην προηγούμενη ψηφοφορία με τις επιστολικές».
«Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν αυτά με την ύβρι που εκστόμισε» είπε ο κ. Καιρίδης, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στον χαρακτηρισμό «αρνητής». «Με συγκλονίζει ως Έλληνα Πόντιο ο ίδιος και απόγονο θυμάτων της γενοκτονίας», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτά που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου «τα είπε πρώτος ο Μιχαλολιάκος το 2019. Αυτά που λέτε, δεν πρωτοτυπείτε, τα είπε χθες ο Χύτας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, που δεν είναι ούτε ελληνική, ούτε λύση, και το 2019 ο Μιχαλολιάκος και είδατε που κατέληξε».
Μάλιστα, ο κ. Καιρίδης άφησε αιχμές για πανικό, εξαιτίας του κόμματος που ανακοινώνει η Μαρία Καρυστιανού. «Έρχεται το πρωτότυπο. Και ο λαός, μεταξύ πρωτότυπου και ιμιτασιόν, θα επιλέξει το πρωτότυπο», είπε.
Παράλληλα, ανέφερε ότι η ύβρις ήταν βαρύτατη. «Αυτός που την εισήγαγε, είναι πίσω από τα κάγκελα. Προσέξτε τα φασιστικά, γιατί το να λέτε ότι δεν είστε (σ.σ. εννοεί φασίστας) δεν σημαίνει ότι δεν είστε. Αυτά τα λέτε εσείς, η Ελληνική Λύση και ο Μιχαλολιάκος. Ταυτίζεστε με τον χρυσαυγιτισμό».
