Αποθέωση για την Dara στο αεροδρόμιο της Σόφιας: Σήκωσε το τρόπαιο της Eurovision και τραγούδησε το «Bangaranga», δείτε βίντεο
Μέσα σε κλίμα αποθέωσης επέστρεψε στη χώρας της η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, Dara. Η 27χρονη τραγουδίστρια προσγειώθηκε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο της Σόφιας, όπου την περίμεναν με ανυπομονησία εκατοντάδες άτομα με σημαίες της Βουλγαρίας για να τη συγχαρούν μετά τη σπουδαία εμφάνισή της στον χθεσινό τελικό.
Μάλιστα, κατά την άφιξη του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε η τελετή της «υδάτινης αψίδας», γεγονός που συμβαίνει για ιδιαίτερα σημαντικές στιγμές και ενθουσίασε τόσο την Dara όσο και τους υπόλοιπους επιβάτες.
Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι θα κάνει μετά την κατάκτηση της Eurovision, εκείνη απάντησε πως θα πάει σπίτι, θα φάει πίτσα και θα κλάψει φορώντας πιτζάμες προκειμένου να γιορτάσει τη χθεσινή της νίκη και την πρώτη επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της, με τον οποίο μοιράστηκαν μία γλυκιά στιγμή στη Βιέννη μετά το τέλος της διοργάνωσης. Οι δυο τους, περιτριγυρισμένοι από κόσμο και κάμερες, αγκαλιάστηκαν σφιχτά και αντάλλαξαν ένα φιλί, ενώ ο σύζυγός της κρατούσε το τρόπαιο της Eurovision στο χέρι.
Στη συνέχεια η Dara πήρε ένα μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδάει το «Bangaranga» προκαλώντας φρενίτιδα σε όσους την περίμεναν στο αεροδρόμιο της βουλγαρικής πρωτεύουσας. Ξεσήκωσε τα πλήθη με την ενέργειά της χορεύοντας ακόμα και δίπλα σε ανθρώπους της ασφάλειας και αστυνομικούς. Στο τέλος αποχώρησε καταχειροκροτούμενη και με ένα λούτρινο αρκουδάκι, το οποίο της έκανε δώρο μία θαυμάστρια.
🇧🇬 Upon arriving back in Bulgaria, DARA's plane received a water salute to congratulate her on her #Eurovision 2026 win.— ESC Discord (@ESCdiscord) May 17, 2026
[🎥 BNT] pic.twitter.com/4HFtY1Nc91
🇧🇬 #Eurovision 2026 winner DARA has arrived back home and was met by a large group of fans at Sofia Airport 🏆— ESC Discord (@ESCdiscord) May 17, 2026
Asked by reporters what she will do next, she said she will "go home, eat pizza, and cry in pajamas" to celebrate her win and first wedding anniversary.
[🎥 BNT] pic.twitter.com/VxcT70BxuE
🇧🇬 DARA performing her #Eurovision winning entry "Bangaranga" live at Sofia Airport.— ESC Discord (@ESCdiscord) May 17, 2026
[🎥 BNT] pic.twitter.com/t8xn2vCb9e
