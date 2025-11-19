Η Πάρις Τζάκσον συνεχίζει τη διαμάχη με τους διαχειριστές της περιουσίας του πατέρα της - Οι καθυστερήσεις και οι «εξωφρενικές αμοιβές»
Η 27χρονη κατέθεσε νέα ένσταση στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες
Η Πάρις Τζάκσον συνεχίζει τη νομική της μάχη απέναντι στους διαχειριστές της περιουσίας του πατέρα της. Η 27χρονη κατέθεσε νέα ένσταση στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, τετραετή καθυστέρηση στην παράδοση λογιστικών εγγράφων, μη επένδυση εκατοντάδων εκατ. δολαρίων και αδικαιολόγητα υψηλές αμοιβές προς τους εκτελεστές, Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν.
Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε η DailyMail, η Πάρις Τζάκσον υποστηρίζει ότι εκείνη και τα αδέλφια της, Πρινς και Μπίγκι, έλαβαν τον οικονομικό απολογισμό του 2021 μόλις τον Σεπτέμβριο του 2024, περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα. Η ίδια κάνει λόγο για «τεράστια ποσά» που παρέμειναν αχρησιμοποίητα, ενώ επικρίνει τη συμμετοχή των εκτελεστών σε «υψηλού ρίσκου» ψυχαγωγικά πρότζεκτ, παρά την, όπως αναφέρει, έλλειψη σχετικής εμπειρίας.
Η νέα ένσταση υποστηρίζει ότι οι αμοιβές των εκτελεστών υπερβαίνουν σημαντικά τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, σημειώνοντας πως το 2021 οι πληρωμές προς τη νομική ομάδα και τους εκτελεστές ξεπέρασαν τα 10 εκατ. δολάρια, «περισσότερα από το διπλάσιο του ποσού που διανεμήθηκε σε κάθε μέλος της οικογένειας». Επιπλέον, από το 2009 έως το 2021, οι δύο εκτελεστές φέρονται να έχουν λάβει αμοιβές άνω των 148 εκατ. δολαρίων.
Η Πάρις Τζάκσον δηλώνει «όλο και πιο ανήσυχη» ότι η περιουσία του πατέρα της «έχει μετατραπεί σε μηχανισμό προσωπικής ενίσχυσης του Τζον Μπράνκα», τονίζοντας πως η γραμμή των εκτελεστών «δεν εξυπηρετεί πλέον τα συμφέροντα των δικαιούχων, ούτε προστατεύει την κληρονομιά του πατέρα της».
Στην ένσταση αναφέρεται ότι 464 εκατ. δολάρια σε μετρητά έμειναν ουσιαστικά αναξιοποίητα, αποδίδοντας μόλις 0,1% επιτόκιο. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της, τα κεφάλαια θα μπορούσαν να είχαν αποδώσει έως και 41 εκατ. δολάρια εάν είχαν επενδυθεί σε ασφαλή προϊόντα της αγοράς.
Η ίδια επανήλθε επίσης στις ενστάσεις της αναφορικά με το επερχόμενο βιογραφικό φιλμ για τον Μάικλ Τζάκσον, σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά, το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει από την περιουσία. Στην ένσταση, κατηγορεί τον Μπράνκα, ο οποίος είναι εκτελεστικός παραγωγός, ότι «έκανε κατάχρηση της θέσης του» και ότι δεν διαθέτει εμπειρία στον κινηματογράφο, επισημαίνοντας μάλιστα την επιλογή του Μάιλς Τέλερ να ενσαρκώσει… τον ίδιο τον Μπράνκα. Θεωρεί πως αυτή η «απροσδόκητη και πιθανώς δαπανηρή επιλογή» δεν εγγυάται αναλογικές εισπράξεις.
Η νέα ένσταση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του δικαστή Μίτσελ Μπέκλοφ, ο οποίος έκανε δεκτές πολλές από τις ενστάσεις των εκτελεστών και απέρριψε μεγάλο μέρος της προηγούμενης αίτησης της Πάρις Τζάκσον βάσει του νόμου anti-SLAPP της Καλιφόρνια. Η διάταξη προστατεύει δηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, εμποδίζοντας αγωγές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην ελευθερία του λόγου.
Ωστόσο, το δικαστήριο διατήρησε ορισμένα σημεία της αίτησης, όπως τα ζητήματα σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων και την ανάγκη για διαφάνεια από το 2019 και έπειτα.
Πηγή προσκείμενη στην περιουσία του Μάικλ Τζάκσον, μιλώντας στο People, χαρακτήρισε τη νέα ένσταση «λανθασμένη προσπάθεια των δικηγόρων της Πάρις να δικαιολογήσουν την ήττα τους». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «όλοι οι δικαιούχοι φροντίζονται επαρκώς από την περιουσία».
Από την πλευρά της, η κόρη του ποπ σταρ επιμένει πως τα ζητήματα διαχείρισης παραμένουν. «Η απόφαση αφορά μικρά διαδικαστικά θέματα και δεν αλλάζει τα γεγονότα», αναφέρει ο εκπρόσωπός της. «Υπάρχει ανησυχητικό μοτίβο συμπεριφοράς εκ μέρους των εκτελεστών και η Πάρις θα συνεχίσει να διεκδικεί δίκαιη αντιμετώπιση για την οικογένειά της».
Με βάση την πρόσφατη απόφαση, η ίδια θα πρέπει να καλύψει μέρος των δικηγορικών εξόδων των εκτελεστών, μόνο όμως για το σκέλος που σχετίζεται με την υπεράσπισή τους βάσει του anti-SLAPP.
Η νέα ένσταση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του δικαστή Μίτσελ Μπέκλοφ, ο οποίος έκανε δεκτές πολλές από τις ενστάσεις των εκτελεστών και απέρριψε μεγάλο μέρος της προηγούμενης αίτησης της Πάρις Τζάκσον βάσει του νόμου anti-SLAPP της Καλιφόρνια. Η διάταξη προστατεύει δηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, εμποδίζοντας αγωγές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην ελευθερία του λόγου.
Ωστόσο, το δικαστήριο διατήρησε ορισμένα σημεία της αίτησης, όπως τα ζητήματα σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων και την ανάγκη για διαφάνεια από το 2019 και έπειτα.
Πηγή προσκείμενη στην περιουσία του Μάικλ Τζάκσον, μιλώντας στο People, χαρακτήρισε τη νέα ένσταση «λανθασμένη προσπάθεια των δικηγόρων της Πάρις να δικαιολογήσουν την ήττα τους». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «όλοι οι δικαιούχοι φροντίζονται επαρκώς από την περιουσία».
Από την πλευρά της, η κόρη του ποπ σταρ επιμένει πως τα ζητήματα διαχείρισης παραμένουν. «Η απόφαση αφορά μικρά διαδικαστικά θέματα και δεν αλλάζει τα γεγονότα», αναφέρει ο εκπρόσωπός της. «Υπάρχει ανησυχητικό μοτίβο συμπεριφοράς εκ μέρους των εκτελεστών και η Πάρις θα συνεχίσει να διεκδικεί δίκαιη αντιμετώπιση για την οικογένειά της».
Με βάση την πρόσφατη απόφαση, η ίδια θα πρέπει να καλύψει μέρος των δικηγορικών εξόδων των εκτελεστών, μόνο όμως για το σκέλος που σχετίζεται με την υπεράσπισή τους βάσει του anti-SLAPP.
