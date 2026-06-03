Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
Φρίκη στην Τουρκία: Πρώην αστυνομικός σκότωσε τον γιο του επειδή του ζήτησε χρήματα για ναρκωτικά, σκληρό βίντεο
Φρίκη στην Τουρκία: Πρώην αστυνομικός σκότωσε τον γιο του επειδή του ζήτησε χρήματα για ναρκωτικά, σκληρό βίντεο
Ο γιος, ο οποίος ήταν τοξικομανής, επιτέθηκε με μαχαίρι στον πατέρα του μετά από έντονη διαφωνία - Ο πατέρας τον πυροβόλησε και στη συνέχεια περίμενε τις Αρχές δίπλα στο νεκρό παιδί του, ομολόγησε και παραδόθηκε
Σοκ έχει προκαλέσει ένα περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα (3/6) στην πόλη Άδανα της Τουρκίας, όπου ένας πρώην αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον γιο του, επειδή φέρεται να του ζήτησε χρήματα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της haberler, όλα ξεκίνησαν, όταν ο γιος, Ahmet Kaan Kayhan, ζήτησε από τον πατέρα του, Faruk Kayhan, χρήματα. Ο πρώην αστυνομικός αρνήθηκε και τότε οι δύο τους είχαν μία έντονη διαφωνία. Κατά τη διάρκεια της διαμάχης ο Ahmet, ο οποίος φέρεται να ήταν τοξικομανής, επιτέθηκε στον πατέρα του με μαχαίρι. Τότε εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι και πυροβόλησε τον γιο του. Ο Ahmet δέχτηκε πυροβολισμούς σε πολλά σημεία του σώματός του και κατέρρευσε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Στη συνέχεια ο πατέρας κάλεσε την Αστυνομία και περίμενε δίπλα στο άψυχο σώμα του γιου του. Όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο ομολόγησε την πράξη του και παραδόθηκε. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Ahmet και συνέλαβαν τον πατέρα, ο οποίος παρέδωσε το όπλο του. Μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών για ανάκριση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της haberler, όλα ξεκίνησαν, όταν ο γιος, Ahmet Kaan Kayhan, ζήτησε από τον πατέρα του, Faruk Kayhan, χρήματα. Ο πρώην αστυνομικός αρνήθηκε και τότε οι δύο τους είχαν μία έντονη διαφωνία. Κατά τη διάρκεια της διαμάχης ο Ahmet, ο οποίος φέρεται να ήταν τοξικομανής, επιτέθηκε στον πατέρα του με μαχαίρι. Τότε εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι και πυροβόλησε τον γιο του. Ο Ahmet δέχτηκε πυροβολισμούς σε πολλά σημεία του σώματός του και κατέρρευσε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Στη συνέχεια ο πατέρας κάλεσε την Αστυνομία και περίμενε δίπλα στο άψυχο σώμα του γιου του. Όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο ομολόγησε την πράξη του και παραδόθηκε. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Ahmet και συνέλαβαν τον πατέρα, ο οποίος παρέδωσε το όπλο του. Μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών για ανάκριση.
Το τραγικό συμβάν στην οδό Elif Su Uludag στη γειτονιά Gultepe, στην περιοχή Saricam κατέγραψαν πολίτες που βρίσκονταν κοντά με τα κινητά τους τηλέφωνα.
HASSAS | Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. https://t.co/PgHaU1SUfQ pic.twitter.com/jNRXc7FYbZ— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) June 3, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα