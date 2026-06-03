Φρίκη στην Τουρκία: Πρώην αστυνομικός σκότωσε τον γιο του επειδή του ζήτησε χρήματα για ναρκωτικά, σκληρό βίντεο

Ο γιος, ο οποίος ήταν τοξικομανής, επιτέθηκε με μαχαίρι στον πατέρα του μετά από έντονη διαφωνία - Ο πατέρας τον πυροβόλησε και στη συνέχεια περίμενε τις Αρχές δίπλα στο νεκρό παιδί του, ομολόγησε και παραδόθηκε