Ο Άγγελος Αντωνόπουλος σε μία φωτογραφία του 1972 με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Ερρίκο Ανδρέου
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Άγγελος Αντωνόπουλος studio Κλεισθένης

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος σε μία φωτογραφία του 1972 με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Ερρίκο Ανδρέου

Το Studio Κλεισθένης αποχαιρέτησε τον ηθοποιό δημοσιεύοντας το ασπρόμαυρο στιγμιότυπο

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος σε μία φωτογραφία του 1972 με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Ερρίκο Ανδρέου
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Δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του από το παρελθόν αποχαιρέτησε το Studio Κλεισθένης τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 94 του χρόνια, με συγγενείς και φίλους του να του λένε το τελευταίο «αντίο» στην Κάρυστο.

Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο που τραβήχτηκε το 1972 στην πρεμιέρα της ταινίας «Αναζήτησης». Ο Άγγελος Αντωνόπουλος απαθανατίζεται δίπλα στη συπρωταγωνίστριά του, Έλενα Ναθαναήλ, και τον σκηνοθέτη, Ερρίκο Ανδρέου.

«Καλό ταξίδι στον υπέροχο ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Στη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε στην πρεμιέρα της ταινίας Αναζήτησης μαζί με τη συμπρωταγωνίστρια του Έλενα Ναθαναήλ και τον σκηνοθέτη τους Ερρίκο Ανδρέου, στον κινηματογράφο Απόλλων στις 6-11-1972», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

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