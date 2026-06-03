«Βλέπω την ξηρασία να εγκαθίσταται»: Γαλλίδα αστροναύτης περιέγραψε σε μαθητές πώς φαίνεται η κλιματική κρίση από το Διάστημα

Η Σοφί Αντενό περιέγραψε, κατά τη διάρκεια μιας βιντεοδιάσκεψης με μαθητές από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) τον αντίκτυπο των ανθρώπων στο περιβάλλον, το αποτύπωμα της κλιματικής κρίσης στον πλανήτη