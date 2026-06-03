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«Βλέπω την ξηρασία να εγκαθίσταται»: Γαλλίδα αστροναύτης περιέγραψε σε μαθητές πώς φαίνεται η κλιματική κρίση από το Διάστημα
Η Σοφί Αντενό περιέγραψε, κατά τη διάρκεια μιας βιντεοδιάσκεψης με μαθητές από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) τον αντίκτυπο των ανθρώπων στο περιβάλλον, το αποτύπωμα της κλιματικής κρίσης στον πλανήτη
«Βλέπουμε σίγουρα το σημάδι του ανθρώπου στη φύση, βλέπουμε κυρίως τα δάση που μεταμορφώνονται, βλέπουμε τις καλλιέργειες και βλέπουμε επίσης την ξηρασία που εγκαθίσταται», αφηγήθηκε η αστροναύτης απευθυνόμενη σε περίπου 100 μαθητές, στο Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Σπουδών στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία.
Η Γαλλίδα, ηλικίας 43 ετών, που βρίσκεται σε αποστολή στον ISS από τον Φεβρουάριο, εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τη χρήση του νερού για γεωργικούς σκοπούς: «Τα συστήματα άρδευσης με τους κύκλους άρδευσης που χρησιμοποιούν οι αγρότες, είναι πραγματικά εντυπωσιακό να τα βλέπεις όλα αυτά».
Η Αντενό αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά στους μαθητές, που την παρακολουθούσαν σε μια τεράστια οθόνη, ενώ αιωρείτο στη μέση του σταθμού, κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, η μοναδική απόδειξη της διαστημικής της αποστολής.
Day 109, orbit 1691 — So happy to see my little plants 🌱 growing as part of the @CNES ChlorISS experiment!— Adenot Sophie (@Soph_astro) June 2, 2026
More than 260,000 students also took part in this educational project from their classrooms, exploring the influence of light and the effects of gravity on plant growth.… pic.twitter.com/oNFNqzKRKY
Τα ερωτήματα των μαθητών, που ήταν από το δημοτικό έως το λύκειο, κυμαίνονταν από την τεχνική επικοινωνίας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τη Γη, έως σε πιο πεζά θέματα, όπως ο ύπνος.
👩🏫 Depuis l'ISS, Sophie Adenot @Soph_astro a répondu aux questions d'élèves de la région toulousaine, réunis au @CNES. Ils l'ont beaucoup questionné sur son quotidien, et l'astronaute a pu leur apporter des réponses très concrètes.— Cité de l'espace (@CiteEspace) June 3, 2026
➡️ Explications 👇https://t.co/Kgq551DtaE pic.twitter.com/WH8e6Hw6io
«Όταν έφθασα εδώ, δεν ήξερα καθόλου πώς θα επηρεαζόταν ο ύπνος, όμως, στην πραγματικότητα, εντέλει, σας διαβεβαιώνω, κοιμόμαστε πολύ πολύ καλά στο διάστημα», απάντησε σε έναν νέο, στον οποίο εξήγησε πως κοιμάται με τον υπνόσακο κρεμασμένο σε έναν τοίχο, προκειμένου να μην αιωρείται λόγω των συνθηκών μηδενικής βαρύτητας μέσα στον σταθμό.
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