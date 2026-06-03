«Βλέπω την ξηρασία να εγκαθίσταται»: Γαλλίδα αστροναύτης περιέγραψε σε μαθητές πώς φαίνεται η κλιματική κρίση από το Διάστημα
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«Βλέπω την ξηρασία να εγκαθίσταται»: Γαλλίδα αστροναύτης περιέγραψε σε μαθητές πώς φαίνεται η κλιματική κρίση από το Διάστημα

Η Σοφί Αντενό περιέγραψε, κατά τη διάρκεια μιας βιντεοδιάσκεψης με μαθητές από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) τον αντίκτυπο των ανθρώπων στο περιβάλλον, το αποτύπωμα της κλιματικής κρίσης στον πλανήτη

«Βλέπω την ξηρασία να εγκαθίσταται»: Γαλλίδα αστροναύτης περιέγραψε σε μαθητές πώς φαίνεται η κλιματική κρίση από το Διάστημα
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Η Γαλλίδα αστροναύτης, Σοφί Αντενό, περιέγραψε, κατά τη διάρκεια μιας βιντεοδιάσκεψης με μαθητές από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) τον αντίκτυπο των ανθρώπων στο περιβάλλον, λέγοντας πως βλέπει «την ξηρασία να εγκαθίσταται».

«Βλέπουμε σίγουρα το σημάδι του ανθρώπου στη φύση, βλέπουμε κυρίως τα δάση που μεταμορφώνονται, βλέπουμε τις καλλιέργειες και βλέπουμε επίσης την ξηρασία που εγκαθίσταται», αφηγήθηκε η αστροναύτης απευθυνόμενη σε περίπου 100 μαθητές, στο Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Σπουδών στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Η Γαλλίδα, ηλικίας 43 ετών, που βρίσκεται σε αποστολή στον ISS από τον Φεβρουάριο, εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τη χρήση του νερού για γεωργικούς σκοπούς: «Τα συστήματα άρδευσης με τους κύκλους άρδευσης που χρησιμοποιούν οι αγρότες, είναι πραγματικά εντυπωσιακό να τα βλέπεις όλα αυτά».

Η Αντενό αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά στους μαθητές, που την παρακολουθούσαν σε μια τεράστια οθόνη, ενώ αιωρείτο στη μέση του σταθμού, κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, η μοναδική απόδειξη της διαστημικής της αποστολής.

Τα ερωτήματα των μαθητών, που ήταν από το δημοτικό έως το λύκειο, κυμαίνονταν από την τεχνική επικοινωνίας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τη Γη, έως σε πιο πεζά θέματα, όπως ο ύπνος.


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«Όταν έφθασα εδώ, δεν ήξερα καθόλου πώς θα επηρεαζόταν ο ύπνος, όμως, στην πραγματικότητα, εντέλει, σας διαβεβαιώνω, κοιμόμαστε πολύ πολύ καλά στο διάστημα», απάντησε σε έναν νέο, στον οποίο εξήγησε πως κοιμάται με τον υπνόσακο κρεμασμένο σε έναν τοίχο, προκειμένου να μην αιωρείται λόγω των συνθηκών μηδενικής βαρύτητας μέσα στον σταθμό.
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