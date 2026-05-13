Eurovision: Οι αντιδράσεις στο στάδιο τη στιγμή της ανακοίνωσης της πρόκρισης του Ακύλα στον τελικό
Eurovision: Οι αντιδράσεις στο στάδιο τη στιγμή της ανακοίνωσης της πρόκρισης του Ακύλα στον τελικό
Ο Έλληνας εκπρόσωπος εξασφάλισε με το «Ferto» το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό
Ο απόλυτος πανικός επικράτησε στο Wiener Stadthalle τη στιγμή της ανακοίνωσης ότι ο Ακύλας προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.
Ο τραγουδιστής παρουσίασε το «Ferto» το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου στον Α’ ημιτελικό, κερδίζοντας το κοινό που βρέθηκε στη Βιέννη, με τη δυναμική σκηνική παρουσία και την ενέργειά του.
Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων ακολούθησε η διαδικασία της ψηφοφορίας και η ανακοίνωση των χωρών που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε, με τον Ακύλα να εξασφαλίζει το εισιτήριο για την τελική φάση του διαγωνισμού. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το στάδιο καταγράφεται ο ενθουσιασμός του κοινού, με χειροκροτήματα και επευφημίες τη στιγμή της ανακοίνωσης της πρόκρισης της Ελλάδας.
Δείτε το βίντεο
Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του μεγάλου τελικού. Από τις χώρες που διαγωνίστηκαν στον Α' ημιτελικό, εκτός από την Ελλάδα, στην τελική φάση της Eurovision πέρασαν οι: Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
Δείτε βίντεο με την εμφάνιση του Ακύλα στον Α' ημιτελικό
Φωτογραφία άρθρου: AP
Ο τραγουδιστής παρουσίασε το «Ferto» το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου στον Α’ ημιτελικό, κερδίζοντας το κοινό που βρέθηκε στη Βιέννη, με τη δυναμική σκηνική παρουσία και την ενέργειά του.
Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων ακολούθησε η διαδικασία της ψηφοφορίας και η ανακοίνωση των χωρών που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε, με τον Ακύλα να εξασφαλίζει το εισιτήριο για την τελική φάση του διαγωνισμού. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το στάδιο καταγράφεται ο ενθουσιασμός του κοινού, με χειροκροτήματα και επευφημίες τη στιγμή της ανακοίνωσης της πρόκρισης της Ελλάδας.
Δείτε το βίντεο
Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του μεγάλου τελικού. Από τις χώρες που διαγωνίστηκαν στον Α' ημιτελικό, εκτός από την Ελλάδα, στην τελική φάση της Eurovision πέρασαν οι: Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
Δείτε βίντεο με την εμφάνιση του Ακύλα στον Α' ημιτελικό
Φωτογραφία άρθρου: AP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα