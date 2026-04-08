Άννα Πρέλεβιτς: Ανακοίνωσα την εγκυμοσύνη μου στον 7ο μήνα, γιατί πριν είχα χάσει ένα μωράκι
Σε έναν υπέρηχο δεν την ακούσαμε την καρδούλα του μωρού και ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου, εξομολογήθηκε η σύζυγος του Νικήτα Νομικού
Τον λόγο που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στον 7ο μήνα της κύησης αποκάλυψε η Άννα Πρέλεβιτς, εξηγώντας πως είχε αποβάλει λίγο καιρό πριν.
Η σύζυγος του Νικήτα Νομικού έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 8 Απριλίου και περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε πως το μωρό της δεν τα κατάφερε, τονίζοντας πως ο σύζυγός της ήταν βράχος στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα που χρειάστηκε για να θρηνήσει, μέχρι να καταφέρει να προχωρήσει τη ζωή της.
Η Άννα Πρέλεβιτς τόνισε πως το πρώτο διάστημα της εγκυμοσύνης της ήθελε να μάθουν τα νέα μόνο τα οικεία της πρόσωπα: «Το ανακοίνωσα αφού είχα μπει στον 7ο μήνα, γιατί είχα πολύ άγχος τους πρώτους μήνες. Είχαμε και μία απώλεια πριν από αυτή την εγκυμοσύνη. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι, αλλά ήθελα να κάνω την β' επιπέδου και μετά να το ξέρουν μόνοι οι δικοί μας. Όταν το ανακοίνωσα τελικά μου άρεσε που το ανακοίνωσα», είπε και εξήγησε πώς κατάφερε να κρατήσει την είδηση κρυφή επί μήνες: «Βοήθησε ο καιρός που ήταν χειμώνας. Βέβαια κάποιοι δημοσιογράφοι με είχαν πάρει τηλέφωνο. Εγώ δεν είχα επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει κάτι και το εκτιμώς ότι δεν βγήκε κάτι στη δημοσιότητα, γιατί δεν είχα κάνει όλες τις εξετάσεις», σημείωσε.
Στη συνέχεια, εξήγησε: «Η αποβολή έγινε στο πρώτο τρίμηνο και είχα πει όταν μείνω ξανά έγκυος θα ήθελα να το μοιραστώ με τον κόσμο γιατί όταν το έπαθα είχα διαβάσει ιστορίες και όταν βλέπεις ότι το έχεις περάσει κι άλλη γυναίκα, παρόλο που είναι ένα συχνό φαινόμενο, είναι σαν χάδι στην πληγή. Ήθελα να το μοιραστώ για να ξέρουν ότι δεν είναι κάτι που έχουν κάνει οι ίδιες και φταίνε, είναι η φύση που είναι πολύ σοφή και ξέρει καλύτερα». «Είχα πολύ αγωνία να ακούσουμε την καρδούλα σε όλους του υπερήχους, γιατί κάπως τσι το πάθαμε. Πήγαμε σε προγραμματισμένο έλεγχο και ενώ σε προηγούμενο είχαμε ακούσει την καρδούλα του μωρού, σε εκείνον δεν την ακούσαμε και ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου», συμπλήρωσε.
Η Άννα Πρέλεβιτς δήλωσε, έπειτα, πως ο Νικήτας Νομικός ήταν μόνιμα στο πλευρό της σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή: «Ήταν βράχος. Δεν έφυγε στιγμή από το πλάι μου. Δεν πήγαινε καν στη δουλειά του μέχρι να σιγουρευτεί ότι είμαι καλά. Αλλά και εγώ μόνη μου είχα πει ότι θα δώσω στον εαυτό μου κάποιες ημέρες να θρηνήσω, να στενοχωρηθώ, να κλάψω και μετά να κοιτάξω να αλλάξω σελίδα. Δεν ήθελα να το αφήσω να με επηρεάσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ήξεραν μόνο οι οικογένειες μας και οι πολύ στενοί μας φίλοι».
Μιλώντας για τον σύζυγό της, ανέφερε πως πάντοτε ήθελαν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, ωστόσο χρειάστηκαν χρόνο για να ζήσουν πρώτα μόνοι τους ως ζευγάρι: «Είμαστε από πολύ δεμένες και αγαπημένες οικογένειες. Ξέραμε ότι θέλαμε να δημιουργήσουμε και εμείς τη δική μας οικογένεια, όμως όταν παντρευτήκαμε θέλαμε να ζήσουμε και σαν παντρεμένο ζευγάρι γιατί παντρευτήκαμε σχετικά γρήγορα, στα δύο χρόνια, οπότε θέλαμε να χορτάσουμε το μαζί. Βέβαια 3 χρόνια παντρεμένοι αν με ρωτήσεις "χόρτασες;", θα σου πω όχι. Ανυπομονώ να τον δω μπαμπά. Είναι φανταστικός και είναι και ο καλύτερός μου φίλος», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Άννα Πρέλεβιτς μίλησε για τη σχέση της με τη Δούκισσα Νομικού, την αδερφή του συζύγου της: «Για εμένα η Δούκισσα είναι πρότυπο συζύγου και μαμάς. Είναι σαν αδερφή μου. Ανυπομονεί να γίνει θεία», επισήμανε.
