Ρούμπιο: Ο πόλεμος τελείωσε, δεν διεξάγουμε πλέον πλήγματα στο Ιράν

Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ο Ρούμπιο είπε επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις έχει τεθεί το ζήτημα του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, παραδεχόμενος όμως ότι η Τεχεράνη δεν έχει δώσει το πράσινο φως