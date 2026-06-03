Wall Street: Τέλος στο ράλι, καθώς Ιράν και πετρέλαιο αναζωπυρώνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η άνοδος του πετρελαίου και τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία ενίσχυσαν τα σενάρια για άνοδο των επιτοκίων από τη Fed - Άλμα στις ομολογιακές αποδόσεις