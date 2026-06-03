Wall Street: Τέλος στο ράλι, καθώς Ιράν και πετρέλαιο αναζωπυρώνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό
Wall Street: Τέλος στο ράλι, καθώς Ιράν και πετρέλαιο αναζωπυρώνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό
Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η άνοδος του πετρελαίου και τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία ενίσχυσαν τα σενάρια για άνοδο των επιτοκίων από τη Fed - Άλμα στις ομολογιακές αποδόσεις
Η αναζωπύρωση της αβεβαιότητας από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου οδήγησαν σε υποχώρηση τη Wall Street, με τους δείκτες να αφήνουν πίσω τους τα συνεχόμενα ρεκόρ των προηγούμενων ημερών.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones έπεσε κάτω από το ορόσημο των 51.000 μονάδων, στις 50.687, με βουτιά 1,21%. Αντιστοίχως ο S&P 500 πάτησε φρένο μετά από ένα θεαματικό σερί εννέα κερδοφόρων συνεδριάσεων, με πτώση 0,74% στις 7.553 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,89% και τις 26.853 μονάδες.
Στις αγορές ομολόγων, οι ανησυχίες για την ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων που οδηγήσει σε άνοδο των επιτοκίων από τη Fed προκάλεσαν απώλειες στους κρατικούς τίτλους ανεβάζοντας τις αποδόσεις. Η απόδοση του 10ετούς σκαρφάλωσε στο 4,49% και του 30ετούς έφτασε μια… ανάσα από το 5%, στο 4,99%.
Το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε από τις δυσμενείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου οι ελπίδες για επίτευξη συμφωνίας περιορίστηκαν.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν να βρίσκονται στο επίκεντρο ενός από τα σοβαρότερα επεισόδια από την εφαρμογή της εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου.
Οι εξελίξεις ακολουθούν ημέρες αυξημένης έντασης, συμπεριλαμβανομένων των ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, γεγονός που απειλεί να εκτροχιάσει τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Βέβαια οι διπλωματικές επαφές τους μέσω μεσολαβητών δεν έχουν διακοπεί, ωστόσο τα εμπόδια μεταξύ τους δεν μοιάζουν να μειώνονται.
Βασικά σημεία τριβής παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και στόχων που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο έχουν δημιουργήσει ένα ακόμη αγκάθι στις διαπραγματεύσεις.
«Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα», σχολίασε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της Forex.com. «Οι νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας εγείρουν ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας».
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με το Brent να «κλείνει» στα 97,81 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση περίπου 2%, και το αμερικανικό WTI να ξεπερνά τα 96 δολάρια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν όταν ολοκληρωθεί η σύγκρουση, ενώ και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ισχυρίστηκε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί προσωρινό φαινόμενο, όμως οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την αυξανόμενη δυσφορία της αμερικανικής κοινής γνώμης.
Παράλληλα, τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών επιταχύνθηκε τον Μάιο, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους εισροών εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο δείκτης νέων παραγγελιών κινήθηκε ανοδικά, επιβεβαιώνοντας ότι η καταναλωτική ζήτηση παραμένει ισχυρή.
Ενόψει των κρίσιμων στοιχείων για την απασχόληση (Jobs Report) που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, τα στοιχεία της έκθεσης ADP για τον ιδιωτικό τομέα έδειξαν ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις δημιούργησαν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας από τον Ιανουάριο του 2025, ένδειξη ότι η αγορά εργασίας διατηρεί τη δυναμική της παρά την άνοδο των ενεργειακών τιμών.
«Αν τα επόμενα οικονομικά στοιχεία συνεχίσουν να εκπλήσσουν θετικά, οι επενδυτές ενδέχεται να υιοθετήσουν ακόμη πιο επιθετικές εκτιμήσεις για τη Fed, ενισχύοντας το δολάριο έναντι νομισμάτων χαμηλής ή μηδενικής απόδοσης, όπως το ιαπωνικό γεν, αλλά και έναντι του χρυσού», σημείωσε ο Ραζακζάντα.
Η Fed υποστήριξε ότι η απασχόληση παρέμεινε σταθερή τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ο πληθωρισμός συνέχισε να αυξάνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές της ενέργειας. Σύμφωνα με τη λεγόμενη Μπεζ Βίβλο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε με ήπιο έως μέτριο ρυθμό στις 10 από τις 12 περιφέρειες της Fed.
Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η Alphabet αύξησε το μέγεθος της σχεδιαζόμενης άντλησης κεφαλαίων στα 84,75 δισ. δολάρια από τα 80 δισ. δολάρια που είχε ανακοινώσει μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, με στόχο τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
Η Meta ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει για πρώτη φορά πρόσβαση επιχειρήσεων σε πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων που θα αντισταθμίσουν τις μεγάλες επενδύσεις της στον τομέα.
Παράλληλα, η Anthropic επέλεξε τις Morgan Stanley και Goldman Sachs για την προετοιμασία της δημόσιας εγγραφής της, καθώς επιδιώκει να προηγηθεί της OpenAI στην κούρσα για την πρώτη μεγάλη εισαγωγή εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στο χρηματιστήριο.
Την ίδια στιγμή, η SpaceX σχεδιάζει να διαθέσει μετοχές στην τιμή των 135 δολαρίων στο πλαίσιο δημόσιας εγγραφής ύψους 75 δισ. δολαρίων, με τον Έλον Μασκ να ακολουθεί μια ασυνήθιστη πρακτική καθορίζοντας σταθερή τιμή πριν από την έναρξη της διαδικασίας προώθησης της έκδοσης.
Σε επίπεδο μετοχών, στους χαμένους της ημέρας βρέθηκε η Palo Alto Networks, η οποία υποχώρησε κοντά στο 6%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα και αναβάθμισε τις προβλέψεις της. Οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το ισχυρό ράλι που είχε προηγηθεί.
Πιέσεις δέχθηκε επίσης η Microsoft, καθώς οι επενδυτές μείωσαν την έκθεσή τους στις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. ενώ απώλειες κατέγραψε η Nvidia και η Tesla, καθώς η αυξημένη αποστροφή κινδύνου οδήγησε σε πωλήσεις σε μετοχές υψηλής ανάπτυξης.
Στον αντίποδα, άλμα κοντά στο 4% κατέγραψε η Advanced Micro Devices (AMD), επωφελούμενη από τη δυναμική του κλάδου των ημιαγωγών, ενώ κέρδη αποκόμισε και η Broadcom, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν στην ανάπτυξη των δικτύων και των data centers τεχνητής νοημοσύνης.
Εκτός τεχνολογίας, ο ενεργειακός κλάδος εμφάνισε σχετική ανθεκτικότητα, καθώς η άνοδος του πετρελαίου βελτίωσε και πάλι τις προοπτικές κερδοφορίας για εταιρείες, όπως η ExxonMobil και η Chevron, οι οποίες κινήθηκαν καλύτερα από τη συνολική αγορά.
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Στο ταμπλό, ο Dow Jones έπεσε κάτω από το ορόσημο των 51.000 μονάδων, στις 50.687, με βουτιά 1,21%. Αντιστοίχως ο S&P 500 πάτησε φρένο μετά από ένα θεαματικό σερί εννέα κερδοφόρων συνεδριάσεων, με πτώση 0,74% στις 7.553 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,89% και τις 26.853 μονάδες.
Στις αγορές ομολόγων, οι ανησυχίες για την ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων που οδηγήσει σε άνοδο των επιτοκίων από τη Fed προκάλεσαν απώλειες στους κρατικούς τίτλους ανεβάζοντας τις αποδόσεις. Η απόδοση του 10ετούς σκαρφάλωσε στο 4,49% και του 30ετούς έφτασε μια… ανάσα από το 5%, στο 4,99%.
Το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε από τις δυσμενείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου οι ελπίδες για επίτευξη συμφωνίας περιορίστηκαν.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν να βρίσκονται στο επίκεντρο ενός από τα σοβαρότερα επεισόδια από την εφαρμογή της εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου.
Οι εξελίξεις ακολουθούν ημέρες αυξημένης έντασης, συμπεριλαμβανομένων των ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, γεγονός που απειλεί να εκτροχιάσει τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Βέβαια οι διπλωματικές επαφές τους μέσω μεσολαβητών δεν έχουν διακοπεί, ωστόσο τα εμπόδια μεταξύ τους δεν μοιάζουν να μειώνονται.
Βασικά σημεία τριβής παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και στόχων που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο έχουν δημιουργήσει ένα ακόμη αγκάθι στις διαπραγματεύσεις.
«Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα», σχολίασε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της Forex.com. «Οι νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας εγείρουν ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας».
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με το Brent να «κλείνει» στα 97,81 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση περίπου 2%, και το αμερικανικό WTI να ξεπερνά τα 96 δολάρια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν όταν ολοκληρωθεί η σύγκρουση, ενώ και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ισχυρίστηκε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί προσωρινό φαινόμενο, όμως οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την αυξανόμενη δυσφορία της αμερικανικής κοινής γνώμης.
Παράλληλα, τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών επιταχύνθηκε τον Μάιο, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους εισροών εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο δείκτης νέων παραγγελιών κινήθηκε ανοδικά, επιβεβαιώνοντας ότι η καταναλωτική ζήτηση παραμένει ισχυρή.
Ενόψει των κρίσιμων στοιχείων για την απασχόληση (Jobs Report) που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, τα στοιχεία της έκθεσης ADP για τον ιδιωτικό τομέα έδειξαν ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις δημιούργησαν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας από τον Ιανουάριο του 2025, ένδειξη ότι η αγορά εργασίας διατηρεί τη δυναμική της παρά την άνοδο των ενεργειακών τιμών.
«Αν τα επόμενα οικονομικά στοιχεία συνεχίσουν να εκπλήσσουν θετικά, οι επενδυτές ενδέχεται να υιοθετήσουν ακόμη πιο επιθετικές εκτιμήσεις για τη Fed, ενισχύοντας το δολάριο έναντι νομισμάτων χαμηλής ή μηδενικής απόδοσης, όπως το ιαπωνικό γεν, αλλά και έναντι του χρυσού», σημείωσε ο Ραζακζάντα.
Η Fed υποστήριξε ότι η απασχόληση παρέμεινε σταθερή τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ο πληθωρισμός συνέχισε να αυξάνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές της ενέργειας. Σύμφωνα με τη λεγόμενη Μπεζ Βίβλο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε με ήπιο έως μέτριο ρυθμό στις 10 από τις 12 περιφέρειες της Fed.
Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η Alphabet αύξησε το μέγεθος της σχεδιαζόμενης άντλησης κεφαλαίων στα 84,75 δισ. δολάρια από τα 80 δισ. δολάρια που είχε ανακοινώσει μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, με στόχο τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
Η Meta ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει για πρώτη φορά πρόσβαση επιχειρήσεων σε πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων που θα αντισταθμίσουν τις μεγάλες επενδύσεις της στον τομέα.
Παράλληλα, η Anthropic επέλεξε τις Morgan Stanley και Goldman Sachs για την προετοιμασία της δημόσιας εγγραφής της, καθώς επιδιώκει να προηγηθεί της OpenAI στην κούρσα για την πρώτη μεγάλη εισαγωγή εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στο χρηματιστήριο.
Την ίδια στιγμή, η SpaceX σχεδιάζει να διαθέσει μετοχές στην τιμή των 135 δολαρίων στο πλαίσιο δημόσιας εγγραφής ύψους 75 δισ. δολαρίων, με τον Έλον Μασκ να ακολουθεί μια ασυνήθιστη πρακτική καθορίζοντας σταθερή τιμή πριν από την έναρξη της διαδικασίας προώθησης της έκδοσης.
Σε επίπεδο μετοχών, στους χαμένους της ημέρας βρέθηκε η Palo Alto Networks, η οποία υποχώρησε κοντά στο 6%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα και αναβάθμισε τις προβλέψεις της. Οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το ισχυρό ράλι που είχε προηγηθεί.
Πιέσεις δέχθηκε επίσης η Microsoft, καθώς οι επενδυτές μείωσαν την έκθεσή τους στις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. ενώ απώλειες κατέγραψε η Nvidia και η Tesla, καθώς η αυξημένη αποστροφή κινδύνου οδήγησε σε πωλήσεις σε μετοχές υψηλής ανάπτυξης.
Στον αντίποδα, άλμα κοντά στο 4% κατέγραψε η Advanced Micro Devices (AMD), επωφελούμενη από τη δυναμική του κλάδου των ημιαγωγών, ενώ κέρδη αποκόμισε και η Broadcom, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να ποντάρουν στην ανάπτυξη των δικτύων και των data centers τεχνητής νοημοσύνης.
Εκτός τεχνολογίας, ο ενεργειακός κλάδος εμφάνισε σχετική ανθεκτικότητα, καθώς η άνοδος του πετρελαίου βελτίωσε και πάλι τις προοπτικές κερδοφορίας για εταιρείες, όπως η ExxonMobil και η Chevron, οι οποίες κινήθηκαν καλύτερα από τη συνολική αγορά.
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